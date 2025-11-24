2026年1月よりTBS系にて放送がスタートする火曜ドラマ『未来のムスコ』に、西野七瀬が出演することが発表された。

参考：西野七瀬＆堀田真由、再共演でグッと縮まった距離 オーディションの思い出を語り合う

本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』（集英社）を実写化するラブストーリー。志田未来演じる主人公・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えた物語だ。恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。

西野が演じるのは、主人公・未来を支える親友・今井沙織。西野のTBSドラマへの出演は今作が初となる。

沙織は未来の10年来の親友でありよき理解者。1人の出会いは、高校卒業後に上京してすぐ始めたコールセンターのアルバイトで、同い年という共通点もあり意気投合した。現在は安定した会社で正社員として働き始めたばかりの沙織は、東京で夢を追うことの厳しさを身をもって知っているからこそ、諦めずに夢を追いかけている未来のことを尊敬し、心から応援している。未来にとって最も信頼できる唯一無二の理解者だが、未来が颯太と奇妙な共同生活を始めたと知った時、沙織は果たして……。

●西野七瀬（今井沙織役）コメントお話を伺って、こんなに心温まる作品に関われることが本当に楽しみだなと感じました。私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています。私は末っ子なので面倒見の良さとは少し縁遠いのですが（笑）、頼りがいのある沙織を丁寧に表現できたらと思っています。未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です。沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）