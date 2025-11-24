異国に置き去りにされて性的サービスを強いられた少女の心情を思うとやりきれない。

人身取引は、重大な人権侵害である。警察は事件の解明に全力を挙げてほしい。

東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の１２歳の少女を働かせたとして、警視庁は、経営者の男を労働基準法違反容疑で逮捕した。母親についても、児童福祉法違反容疑で逮捕状を取った。

少女は６月、１５日間の短期滞在の在留資格で母親と来日した。母親から店に置き去りにされ、台所に寝泊まりしながら、３３日間で男性客６０人に性的サービスをさせられていたという。

母親は７月に出国し、少女の売り上げの半額は、母親側の口座に振り込まれていた。仲介業者を通じた人身取引だとみられる。

少女が９月、出入国在留管理局に助けを求めて事件が発覚した。少女は「帰国して中学校に通いたい」と話しているという。

年端もいかぬ少女を支配下に置き、性的に搾取することは断じて許されない。サービスを受けた客の責任も問われよう。

タイ当局は、深刻な人身取引として重大な関心を寄せているとされる。日本の国際的な信用が損なわれる事態だと言える。

警察はタイ当局と連携し、母親と少女を日本に呼び寄せた仲介業者の存在や、他に被害者がいないかを解明する必要がある。少女の心身のケアも欠かせない。

人身取引は２０００年に採択された国連の議定書で、性的搾取や強制労働を目的として、不当な手段で人を引き渡す行為などと定義された。被害者が１８歳未満であれば、手段を問わず該当する。

被害者は近年、増加傾向にある。昨年は前年比５人増の６６人で、このうち８人が外国人だった。

ＳＮＳで知り合った人物に誘拐され、性的な暴行を受けたり、ホストクラブの売掛金を回収する目的で売春を強要されたりするケースも人身取引にあたる。

表面化しないケースも多く、被害は氷山の一角だと言えよう。

日本では０５年、人の売買を直接処罰する人身売買罪が制定されたが、立証が難しく、今回のように別の罪名で摘発せざるを得ないケースが多い。それでは刑罰が軽くなり、事案の本質も見えない。

被害を防ぐには、人身売買罪を積極適用し、売買を手引きする組織を厳しく罰する必要がある。人身取引は国際的に強く非難される重大な犯罪だという意識を社会に浸透させることも重要だ。