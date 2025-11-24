世界各地で熱波や干ばつ、山火事が相次ぎ、地球温暖化の影響があらわになっている。

にもかかわらず、脱炭素の取り組みへの逆風が強まっているのは憂慮すべき事態だ。

脱炭素に向けた動きを後戻りさせぬよう、国際社会が協力を維持しなければならない。

ブラジルで開かれていた国連の気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が閉幕した。

今回の会議では「化石燃料からの脱却」に向けた工程表を作成することで合意できるかどうかが焦点だった。会期を延長して協議したが、産油国などが反対の立場を譲らず、見送られた。

ＣＯＰは今年で第１回会合から３０年、温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」採択から１０年の節目を迎えたが、かつてない試練に直面している。

生成ＡＩ（人工知能）の利用が拡大し、電力需要の増加が見込まれるため、脱炭素に逆行する火力発電に回帰する動きがある。加えて、議論を主導してきた米国で２期目のトランプ政権が発足し、パリ協定からの再離脱を決めた。

トランプ大統領が温暖化対策を「史上最大の詐欺」と呼び、今回の会議に政府高官を派遣しなかったのは遺憾である。

温暖化により発生する被害を軽減するための資金についても、負担増を警戒する先進国と、途上国との対立が続いた。最終的に、「今後１０年間で３倍に増やす」という緩やかな努力目標を盛り込み、連帯を辛うじて保った。

ＣＯＰは、世界の平均気温の上昇幅を、産業革命前と比べ１・５度以内に抑えることを目標としている。だが、各国が掲げる二酸化炭素削減は目標にはほど遠く、昨年は一時的に１・５度を上回った。対策の強化が急がれる。

議長国のブラジルは今回、アマゾン川の河口近くにある都市ベレンを開催地に選び、森林破壊などの問題に注目を集めた。

気温の上昇は、生態系に様々な悪影響を及ぼす。近年の酷暑のほか、コメの不作やクマの出没なども、気候の変化と無縁ではない。脱炭素が遅れれば遅れるほど、将来世代の負担は増えることを、各国は認識しなければならない。

昨今、ＳＮＳを中心に、温暖化の否定論が拡散する兆しがあるのは気がかりだ。今回の会議では、科学的で正確な情報発信を強化するとの宣言も発表された。

温暖化対策の機運に水を差す偽情報に対しては、各国が協力して対抗することも必要だろう。