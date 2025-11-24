¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤Îà¥´¥¸¥éÅÁÀâá¤òÀ¶¿åÎ´¹Ô»á¤¬¸ø³«¡¡¡Ö¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ä¾¸å¤Ë¶ÄÅ·¥×¥ì¡¼
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÆÃÊÌ£Ç£Í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡à±äÄ¹Àïá¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¸µÆ±Î½¤«¤éà¤È¤ó¤Ç¤âÏÃá¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í£Ï£ÂÁíÀª£±£´Ì¾¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¾¾°æ»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾å¸¶¹À¼£¤Î»¨ÃÌº²¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô¤¬¡Ø£±£°£°Ëü¿Í¡Ù¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î£Ï£Â¤â¸Æ¤ó¤Ç²¿¤«¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿åÎ´¹Ô»á¡Ê£µ£²¡Ë¤«¤éÆÍÇ¡¡¢Æ±»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îà¥¿¥ì¥³¥ßá¤¬¡£À¶¿å»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÃó¼Ö¡Ë¤·¤Æ¡¢¾¾°æ¤¬¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤·ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅö»þ¤ÎàÄÁ»ö·ïá¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤¬¡Ä¡£à¥´¥¸¥éá¤Ï¾Ç¤ê¤â¤»¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤ÎÆü¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÀº¿ÀÌÌ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¤³¤Îà¤È¤ó¤Ç¤âÏÃá¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¾å¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤¤¡¢¾ìÆâ¤ÎÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤à¥´¥¸¥éÅÁÀâá¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£