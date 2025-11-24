2選手がインスタグラムで婚約発表

米大リーグでワールドシリーズ連覇を達成したドジャースに、朗報が相次いだ。ライアン・ウォード外野手が日本時間23日にインスタグラムで婚約を発表すると、約8時間後にはジャック・ドレイヤー投手も婚約を発表した。

27歳のウォードは自身のインスタグラムに3枚の写真を投稿。ビーチで片膝をつき、プロポーズする場面、婚約者が両手で口を覆い、感激する場面、そしてキスしながら婚約者が左手薬指に輝く指輪をカメラに向けるシーンが切り取られた。

文面には「11.21.25 永遠が今始まる」という言葉とともに、指輪とハートの絵文字が添えられていた。今季は傘下3Aで活躍し、今月上旬にドジャースの40人枠に入った。ファンからは「おめでとう！」「ステキ！」「2人ともとっても嬉しそう」「アメージング！ とても嬉しく思うよ」「ついに！ レッツゴー！」と祝福の声が相次いだ。

26歳のドレイヤーはインスタグラムに「正式になった」と記し、婚約者にプロポーズする場面や目を閉じておでこを合わせる場面などを投稿した。「おめでとう！」「幸運を祈るよ」「この男にとっては2つ目のリングだ」「2人とも本当に嬉しい！」「最高だ！」と感激した様子のコメントが寄せられた。

今年3月に東京での開幕シリーズでメジャーデビューを果たすと、67試合に登板して3勝2敗、防御率2.95の成績を残した。WSでもリリーフとして登板し、2試合で2回1/3を無失点に抑える好投で連覇に貢献した。



（THE ANSWER編集部）