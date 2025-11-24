「アウター重くて肩凝る」人に！【GU】軽くてラクちん♡「一軍コート」

そろそろ冬の寒さが本格的になる頃。「アウターは必需品だけど、重くて肩が凝るのが苦手……」という人も少なくないはず。その悩み【GU（ジーユー）】が解決してくれるかも！ 今回は、軽くてラクちんという噂の「一軍コート」をピックアップ。オンオフ着回せるデザインで、大人の頼れるワードローブになる予感大。毎年人気のシリーズなので、ぜひ完売する前にチェックして。

きちんと感とカジュアルさを併せ持つ大人のフーディーコート

【GU】「コージーメルトンショートフーディコート」\4,990（税込・セール価格）

毎年人気の “コージーメルトン” アウター。軽いと評判のワケは「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」（公式オンラインより）を使用しているため。さらに今季は、光沢を抑えた生地感に進化。より高見えし、大人に似合う上品な雰囲気に仕上がっています。立体感のあるフードでカジュアルさをプラスし、顔まわりも華やかに。さっと羽織るだけでサマになる、まさに一軍コートです。

フーディコート × リブニットワンピでレディライクに

GUスタッフのKumikoさんも「いつもアウターを着ると肩こりが激しくなりますが（笑）こちらのアイテムはとっても軽くて体の負担が少ないのが個人的に大好きなポイント」と、お気に入りの様子。ナチュラルカラーのコートに、淡いブラウンのリブワンピを合わせて女性らしい配色に。ゆったりアウター × すっきりワンピのYラインシルエットにより、スタイルアップも狙えそうです。

プラスワンで洗練見えするハーフコート

【GU】「コージーメルトンハーフコート」\6,990（税込）

“コージーメルトン” シリーズには、クラシカルなムード漂うハーフ丈もラインナップ。肩をやや落としたドロップショルダー & ゆとりのあるアームホールで、厚手のトップスを着ても安心。光沢を抑えたウールライクな質感で、上品な表情に仕上がっています。デニムパンツと合わせてカジュアルダウンするも良し、スラックスやフレスカートと合わせれば洗練されたきれいめスタイルが完成します。

計算された大人っぽグレーグラデコーデ

Kumikoさんも「柔らかくて軽くて暖かく、アウター特有の重みを感じない秋アウター」とレコメンド。ハーフコートはあえて袖を通さず肩にかけて、抜け感と上品さを両立。ボトムスはダークグレーのフレスカートを合わせてセットアップ風に。インナーもグレーのタートルネックセーターを合わせれば、端正な表情のグラデコーデが完成します。足元はブラックのヒールブーツで、キリッと引き締めるのがポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子