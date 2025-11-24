オリックス・岸田護監督（４４）と平野佳寿投手兼任コーチ（４１）の「盟友対談」が実現した。岸田監督は来季が就任２年目で、平野は新たに投手コーチ兼任となった。２００５年のドラフト同期で、兄弟のような関係を築いてきた２人。３年ぶりのリーグ優勝へ、熱い思いをぶつけ合った。対談の続きは、２４日に報知新聞社が発売を開始した「Ｂｓ Ｆａｎ―Ｆｅｓｔａ 特別号」でたっぷりと掲載します。（取材・構成＝長田 亨、南部 俊太）

―就任２年目を迎える。高知での秋季キャンプから平野投手がコーチ兼任で加わった。

岸田監督（以下、岸）「ブルペンでも、投手の後ろに立ってね。特にフォークのアドバイスをしてくれて、選手も『はぁ、なるほど…』という表情をしています。例えば寺西なんて、投げた瞬間に平野の方を振り返りますから。そういう姿を見ても、頼もしいなと思います」

平野（以下、平）「１０月に初めて舞洲のコーチ室に入って、すごいなと思いました。コーチの皆さんが選手のことを考えて、一人一人動いているのを実感しましたから。『選手って幸せ者だな』って…。今はコーチとはどういうものなのかを、学んでいる最中です」

岸「今までもアドバイスをしてくれていますし、すでに平野という色は濃いです。練習に取り組む姿勢や発言、考え方もそう。すべてが選手にとって、刺激の強いものだと思います。コーチとしてどうなろうとか、考える必要はないでしょう。選手とコーチの両方。一生懸命やるだけで伝わります。２人で話す内容も変わりません」

平「そこはまだ、変わらないですね。コーチ一本なら変わると思いますけど、監督が気を使ってくれている。『あいつ、どう？』と聞かれたら、答えられる準備はしていきます」

―０５年のドラフトで同期入団。当時のお互いの印象は。

岸「希望枠で入団していますし『（モノが）違うな…』というのはありました。キャッチボールの球質、姿勢もいいし、大きい。見た目は変わりましたけどね。もっと線は細かったし、ヒゲもなかったですからね」

平「僕は大学２年のころから、岸田さんを見ていました。社会人で活躍して、プロに入る方にリスペクトがありました。すごい方がプロに来る、というのが第一印象です」

岸「でも、平野は１年目から１軍にいましたからね。平野に追いつかないと、という思いはありました」

―互いに特別な存在。

平「岸田さんは何をするにも真面目。野球を離れれば、良き兄貴です。僕だけじゃなく、みんなに接してくれます。男気ですよね。中嶋さんが監督を辞められた時も、腹をくくって引き受けましたから。そういうのも男気です」

岸「もちろん、二つ返事じゃないで…」

平「でも、最終的に引き受けたじゃないですか。今年もＣＳまで導いてくれて、しんどい姿を外には出さなかった。心配させなかった。それを１年間、貫いたと思います。選手ファースト。性格的に、裏方さんにも気を使う。『ためこんでいるんじゃないかな？』って心配でした。今年は選手として何もできなかったので、選手とコーチの両方で貢献したい思いは強いですよね」

岸「プロ野球である以上は、優勝を目指さないといけません。お客さんにも失礼ですから。当然、そこを目指していきます」

平「一つ言わせてもらうなら、僕を『そんなに（現役の）選手だから』って思ってもらわなくていいです。下っ端として働きます。コーチの仕事をしてから、自分がしなければいけない練習をすればいいだけの話。岸田監督には、どんどん言ってほしいですね」

◆岸田 護（きしだ・まもる）１９８１年５月１０日、大阪・吹田市生まれ。４４歳。履正社では１年夏の甲子園に出場。登板はなし。東北福祉大に進み、ＮＴＴ西日本では０５年の日本選手権で準優勝。同年の大学生・社会人ドラフト３巡目でオリックスに入団。０９年に自己最多の１０勝、１１年に同３３セーブ。通算４３３試合で４４勝３０敗、６３セーブ、６３ホールド、防御率２・９９。１９年限りで引退し、２０年から２軍投手コーチなどを務める。現役時代は１８０センチ、８０キロ。右投右打。

◆平野 佳寿（ひらの・よしひさ）１９８４年３月８日、京都府生まれ。４１歳。鳥羽から京産大を経て、０５年大学生・社会人ドラフト希望枠でオリックスに入団。１１年に最優秀中継ぎ、１４年に最多セーブのタイトルを獲得。１７年オフに海外ＦＡ権を行使。Ｄバックス、マリナーズを経て、２１年にオリックス復帰。２３年に日米通算２５０セーブを達成し、名球会入り。ＮＰＢ通算７００試合で５６勝７８敗、２５０セーブ、１５６ホールド、防御率２・９７。１８６センチ、８８キロ。右投右打。