阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）＝スポーツ報知評論家＝が２３日、佐藤輝明内野手（２６）に球団日本人初の「３冠王」指令を出した。大阪市内でＯＢ総会が行われ、若き主砲に敢闘賞を授与。「低い目標は設定してほしくない。（球団で８５年の）バース以来の５０本とか３冠王とか、可能性がある」とさらなる活躍を期待した。

今季は４０本塁打、１０２打点で２冠。打率は２割７分７厘でトップの小園（広島）は３割９厘だった。掛布ＯＢ会長は首位打者奪取に向け「三振（１６３個）と四球（５７個）の数がうまくバランスが取れてくると、率が上がる。ボールの見極めが良くなる」と改善点を指摘。佐藤輝も「もちろん頑張りたい」と呼応した。

この日はファン感謝デーにも参加。現役選手との特別試合に「４番・三塁」で出場し、右前打を放った。「連覇をぜひ達成してもらえたら」とミスター・タイガース。チームと頼もしい後輩の奮起を温かく見守る。（小松 真也）

〇…甲子園でファン感謝デーが行われた。球団創設９０周年を記念し、歴代レジェンドＯＢと現役選手の特別試合を開催。掛布ＯＢ会長＝スポーツ報知評論家＝や前監督の岡田顧問が、現役時代のユニホーム姿でファンを沸かせた。最後は藤川監督が、サプライズで佐藤輝らと対戦。予告ストレートも披露した。掛布氏の依頼で登板。「時期的なことも考えて（登板）させていただきました」と指揮官もひと役買った。