西野七瀬、TBSドラマ初出演「本当に楽しみ」 『未来のムスコ』新キャスト解禁
俳優の志田未来が主演する、TBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（来年1月スタート 毎週火曜 後10：00）の新たなキャストとして、西野七瀬の出演が決定した。
【写真】約20年の時を経て再び“母”になった志田未来
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
TBSドラマ初出演となる西野が演じるのは、主人公・未来を支える親友・今井沙織（いまい・さおり）。未来の10年来の親友でありよき理解者。二人の出会いは、高校卒業後に上京してすぐ始めたコールセンターのアルバイト。同い年という共通点もあり、瞬く間に意気投合した。現在の沙織は、ようやく安定した会社で正社員として働き始めたばかり。20代後半にして初めて正社員になった、いわば苦労人。東京で夢を追うことの厳しさを身をもって知っているからこそ、諦めずに夢を追いかけている未来のことを尊敬し、心から応援している。未来にとって最も信頼できる唯一無二の理解者だが、未来が颯太と奇妙な共同生活を始めたと知った時、沙織は果たして…!?
■コメント
＜西野七瀬＞
お話を伺って、こんなに心温まる作品に関われることが本当に楽しみだなと感じました。
私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています。私は末っ子なので面倒見の良さとは少し縁遠いのですが（笑）、頼りがいのある沙織を丁寧に表現できたらと思っています。
未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です。沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。
【写真】約20年の時を経て再び“母”になった志田未来
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
■コメント
＜西野七瀬＞
お話を伺って、こんなに心温まる作品に関われることが本当に楽しみだなと感じました。
私が演じる沙織は、未来にとって頼れる存在。同い年の設定ですが、沙織は親友である未来をお世話したいタイプだと感じています。私は末っ子なので面倒見の良さとは少し縁遠いのですが（笑）、頼りがいのある沙織を丁寧に表現できたらと思っています。
未来のまわりには優しさにあふれた人たちがいて、なんとかして未来を助けようと協力する姿がとても素敵です。沙織と未来、颯太の関係性にもぜひ注目していただけたら嬉しいです。