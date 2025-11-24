プレミアリーグ第12節、アーセナル対トッテナムのノースロンドンダービーが行われた。



互いに多くの怪我人を抱えることになったこの試合、アウェイのスパーズは3バックで試合に臨んだ。いきなり3分に決定機を迎えたのはアーセナル。サカからのパスを中央で受けたエゼが浮き球のパスを送り、ライスがシュートに持ち込む。



序盤は攻めるアーセナル、受けるトッテナムという構図に。しかしアーセナルは高い保持率を維持しながら決定機を作り出すことができず。34分のサカのフリーキックも、GKヴィカーリオが弾き出し得点には至らない。





しかし36分に試合が動く。メリーノから裏に出されたパスをゴール正面で収めたトロサールが反転して左足のシュートに持ち込み、ネットを揺らす。41分には再びアーセナル。セカンドボールをライスが繋ぎ、中央でボールを受けたエゼがDFをかわしてシュートを沈め、追加点を奪うことに成功する。2点を先行されることととなったトッテナムは後半からX・シモンズを投入。3バックを崩して攻撃的な形にシフトする。しかし開始直後の46分、再びエゼがゴール正面から左足でネットを揺らし、アーセナルに3点目が生まれる。トッテナムもロメロが気迫のディフェンスを見せるが、アーセナルに持たれ続ける苦しい展開。しかし55分、高い位置でボールを奪ったところで、GKラヤの位置をよく見ていたリシャルリソンがループシュートでネットを揺らし、1点を返すことに成功する。反撃に出たいフランク監督はコロ・ムアニとサールを用意。前半から一転して受ける時間が多くなったアーセナルは72分にサカがきわどいシュートを放つが、GKヴィカーリオが好セーブを見せゴールを許さない。しかし76分、アーセナルに決定的な1点が生まれた。左サイドで抜け出したトロサールが中央にボールを送ると、そこに待っていたのはまたしてもエゼ。右足でネットを揺らし、プロキャリア初のハットトリックを達成する。79分にもカウンターからエゼがシュートを放つが、ここはヴィカーリオが左手でセーブ。しかし勢いに乗るアーセナルは怪我から戻ったマドゥエケ、そしてヌワネリ、モスケラも投入しゲームを締めにかかる。サポーターもホームチームの勝利を確信するなかアディショナルタイムの4分も危なげない試合運びを見せ、アーセナルが4-1とダービー圧勝、今節はライバルたちがつまずく中2位に6ポイント差の勝ち点「29」とし、首位独走の体制に入った。［スコア］アーセナル 4-1 トッテナム［得点者］アーセナルレアンドロ・トロサール（36）エベレチ・エゼ（41、46、76）トッテナムリシャルリソン（55）