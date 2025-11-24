米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、リリーバーのライアン・ヘルズリー（31）がFA市場で先発投手としての起用も視野に入れて自らを売り込んでおり、タイガースを含む複数球団が興味を示している状況について分析している。

ヘルズリーはメジャー7年間で297試合に登板し、すべてリリーフとして起用されてきた。通算成績は31勝18敗、105セーブ、防御率2.96で、オールスターにも2度選出された実績を持つ。

近年、リリーバーを先発へ転向させる動きがリーグ全体のトレンドとなっている。レイナルド・ロペス、セス・ルーゴ、マイケル・キングといった例では移行が大成功し、サイ・ヤング賞候補として注目されるほどの成果を生んだ。

一方で、ヘルズリーの元チームメイトであるジョーダン・ヒックスのように、転向がうまくいかなかったケースもある。それでもこの挑戦は、球団と選手の双方に大きなリターンをもたらす可能性がある。球団側は、1億ドル超を要求するトップクラスの先発投手を獲得する代わりに、より安価で高い潜在能力を持つ投手を手に入れることができる。選手側にとっても、先発として成功すれば、リリーバーよりはるかに高額の契約を得られる可能性が広がる。

こうした動きの背景には、今オフの先発投手市場の状況が大きく影響している。ジャック・フラーティ、シェーン・ビーバー、今永昇太ら、市場に出ると見込まれていた多くの投手がプレイヤーオプションを行使したり、クオリファイングオファーを受諾したりして市場から消え、予想より質の高い先発投手の数が不足している。さらにヘルズリー自身は今季、21セーブ、防御率4.50とクローザーとしてはワーストのシーズンを過ごしており、エドウィン・ディアス、デビン・ウィリアムズら競合の多いクローザー市場において価値が相対的に低下。そこで先発転向の可能性を示すことで、他のリリーバーとの差別化を図ろうとしている。