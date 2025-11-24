◇明治安田生命J2第37節 水戸1ー2長崎（2025年11月23日 ピースタ）

明治安田J2リーグは各地で10試合が行われ、水戸はアウェーの長崎戦に1―2で敗れて初のJ1昇格は29日の最終節に持ち越しとなった。長崎が水戸をかわして勝ち点69で首位を奪取。2位後退の水戸が同67で続き、大分を1―0で下した千葉が同66の3位に浮上した。最終節は4位・徳島までの4チームに自動昇格の可能性が残る大混戦となった。

水戸の悲願はまたもお預けとなった。シーズン終盤で初の連敗。前節の大宮戦に続き、初の昇格を目前にJ1経験クラブの底力に屈した。強度と運動量で上回って押し込む時間帯が続いたが、セットプレーとPKから2失点。勝てば昇格と優勝が決まった長崎との天王山を落とし、森監督は「何もないところから得点を取るパワーにやられてしまった」と悔しさをにじませた。

勝てば自力で昇格が決まる最終節の大分戦は、この日一発退場した守護神のGK西川が出場停止。代役候補のGK春名は「サッカー人生が大きく変わる試合。全ての人の思いを背負いたい」と気持ちを奮い立たせた。指揮官は「まだ何も失っていない。自分たちでつかみ取るチャンスがある」とロッカールームに声を響かせた。