「なんてことだ！」ドイツ王者の日本人DF、８か月ぶりの復帰→１分でアシストに韓国メディアが唖然！韓国代表主力の“４番手降格危機”に懸念「新たな試練」「出場時間が少ないのに…」
日本代表DFの復活に隣国メディアも注目している。
現地11月22日に行われたブンデスリーガの第11節で、伊藤洋輝が所属する昨シーズン王者のバイエルンが、鈴木唯人がプレーするフライブルクとホームで対戦。鈴木の先制ゴールなどで２点を先行されたものの、６−２で大勝を飾った。
この一戦で、ベンチスタートとなった伊藤は83分からピッチに立ち、約８か月ぶりの公式戦出場を果たすと、84分に、左サイドから右サイドへ正確なサイドチェンジのパスを供給。マイケル・オリーセのゴラッソをアシストしてみせた。
この活躍ぶりを、驚きをもって伝えたのが韓国メディア『SPOTV NEWS』だ。「なんてことだ！キム・ミンジェのスタメン争いの相手が増えた。日本人CBが８か月ぶりに負傷から復帰。すぐに１アシストをマークした」と報じている。
「もちろんイトウはキム・ミンジェの競争相手になる可能性がある。現在、バイエルンではキム・ミンジェ、ウパメカノ、ター、イトウがCBでプレーできるスカッドだ。今シーズンキム・ミンジェはウパメカノ、ターに比べ出場時間が少ないのが事実。ここにイトウまで合流するようことで、激しい競争が繰り広げられると見られる」
また、『FourFourTwo』誌の韓国版も「怪我から復帰した日本人CBとの競争が始まる」と報じている。
「キム・ミンジェは新たな試練に直面している。バイエルン加入後、３度も中足骨を負傷したイトウが久々にメンバーに名を連ねたのだ。イトウもキム・ミンジェと同様に、ターやウパメカノと争うと予想される。キム・ミンジェは、新たな有力候補を迎えたこの機会を逃さず、コンパニ監督に強い印象を残さなければならない」
伊藤の復帰により、韓国代表の主力DFであるキム・ミンジェが４番手に降格する可能性に危機感を抱いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】８か月ぶりの出場の日本代表DFが１分で高精度アシスト
