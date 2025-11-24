セリエA 25/26の第12節 ラツィオとレッチェの試合が、11月24日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ブレ・ディア（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはフランチェスコ・カマルダ（FW）、リッカルド・ソッティル（FW）、メドン・ベリシャ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。ラツィオのトマ・バシッチ（MF）のアシストからマテオ・ゲンドゥジ（MF）がゴールを決めてラツィオが先制。

ここで前半が終了。1-0とラツィオがリードしてハーフタイムを迎えた。

レッチェは後半の頭から選手交代。メドン・ベリシャ（FW）からラメック・バンダ（FW）に交代した。

46分、ラツィオが選手交代を行う。ダニーロ・カタルディ（MF）からマティアス・ベシノ（MF）に交代した。

46分、レッチェが選手交代を行う。フランチェスコ・カマルダ（FW）からニコラ・シュトゥリッチ（FW）に交代した。

63分、レッチェが選手交代を行う。リッカルド・ソッティル（FW）からサンティアゴ・ピエロッティ（MF）に交代した。

75分、ラツィオが選手交代を行う。ルカ・ペレグリーニ（DF）からマヌエル・ラッツァーリ（MF）に交代した。

76分、レッチェは同時に2人を交代。ラッサナ・クリバリ（MF）、テテ・モレンテ（FW）に代わりモハメド・カバ（MF）、コナン・エンドリ（MF）がピッチに入る。

82分、ラツィオが選手交代を行う。グスタフ・イサクセン（FW）からペドロ（FW）に交代した。

87分、ラツィオは同時に2人を交代。マリオ・ヒラ（DF）、ブレ・ディア（FW）に代わりパトリック（DF）、タイアニ・ノスリン（FW）がピッチに入る。なお、マリオ・ヒラ（DF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+5分ラツィオに貴重な追加点が入る。タイアニ・ノスリン（FW）がヘディングシュートを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ラツィオが2-0で勝利した。

なお、ラツィオは79分にマテオ・ゲンドゥジ（MF）に、またレッチェは82分にコナン・エンドリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 04:10:39 更新