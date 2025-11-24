ラ・リーガ 25/26の第13節 ヘタフェとアトレチコ・マドリードの試合が、11月24日02:30にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレックス・バエナ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

14分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。マルコス・ジョレンテ（MF）に代わりアントワヌ・グリーズマン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。コケ（MF）、フリアン・アルバレス（FW）に代わりアレクサンデル・セルロート（FW）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）がピッチに入る。

69分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ニコラス・ゴンサレス（FW）、マッテオ・ルッジェーリ（DF）に代わりダビド・ハンツコ（DF）、コナー・ギャラガー（MF）がピッチに入る。

76分、ヘタフェは同時に2人を交代。エイドリアン・リソ（FW）、アブデル・アブカル（DF）に代わりコバ・ダコスタ（FW）、キコ・フェメニア（DF）がピッチに入る。

82分、ついに均衡が崩れる。ヘタフェの選手によるオウンゴールによりアトレチコ・マドリードが先制する。

その後もヘタフェの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが0-1で勝利した。

なお、ヘタフェは40分にアブデル・アブカル（DF）、79分にマリオ・マルティン（MF）に、またアトレチコ・マドリードは49分にフリアン・アルバレス（FW）、57分にホセ・ヒメネス（DF）、90+1分にフアン・ムソ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 04:30:24 更新