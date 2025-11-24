プロ・リーグ 25/26の第15節 ラ・ルビエールとアンデルレヒトの試合が、11月24日02:30にEASIアリーナにて行われた。

ラ・ルビエールはジェリー・アフリイェ（FW）、ウーカス・メンディ（FW）、ティエリ・ルトンダ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。マキシム・パウ（MF）からアレクシ・ベカベカ（MF）に交代した。

66分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ネイサン・サリバ（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）に代わりヤリ・フェルスハーレン（MF）、マリオ・ストロイケンス（MF）がピッチに入る。

79分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ティエリ・ルトンダ（DF）、ウーカス・メンディ（FW）に代わりダリオ・ベナビデス（DF）、ギンド（FW）がピッチに入る。

87分、アンデルレヒトが選手交代を行う。アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

90+1分、アンデルレヒトが選手交代を行う。トルガン・アザール（MF）からトリスタン・ドグレフ（MF）に交代した。

その直後の90+2分、ついに均衡が崩れる。アンデルレヒトのヤリ・フェルスハーレン（MF）のアシストからイブラヒム・カナテ（FW）がヘディングシュートが生まれアンデルレヒトが先制する。

以降は試合は動かず、アンデルレヒトが0-1で勝利した。

なお、ラ・ルビエールは19分にマキシム・パウ（MF）、51分にジブリル・ラメゴ（DF）に、またアンデルレヒトは43分にネイサン・サリバ（MF）、60分にトルガン・アザール（MF）、64分にルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 04:31:23 更新