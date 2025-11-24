◇第4回全日本学生フルコンタクト空手道選手権（2025年11月23日 国立代々木競技場）

男女計13部門に179人がエントリーし、1部男子重量級（75キロ以上）は河合透吾（北海商大4年）が2大会連続3度目の優勝を果たした。女子重量級（55キロ以上）は本田志帆（神奈川大4年）が2大会ぶり2度目の優勝。男子中量級（75キロ未満）は中山拳杜（大原学園1年）が制し、スポニチ賞を獲得した。軽量級は男子（65キロ未満）が細田陽斗（日体大2年）、女子（55キロ未満）は高林美空（横浜商大4年）がいずれも初優勝を飾った。

大学生活で最後のインカレ。最高の形で締めくくった河合は「楽しめました」と笑顔で振り返った。

1、3年で優勝し、2年で3位。優勝候補筆頭ながら、3度目の優勝までの道のりは険しかった。刀禰篤丈（立命大3年）との準決勝は3―2で辛くも決勝進出。昨年と同じ顔合わせとなった浦文丈（香川大3年）との決勝は「昨年勝っている分、アドバンテージがある」と自分に言い聞かせ、横への動きで相手を揺さぶりながら突き、蹴りを当てて再び頂点に立った。

小3で空手を始め、中3から北海道室蘭市の修武会で鍛錬を続けている。「インカレは第1回からお世話になり、自分が空手を続けていくきっかけを与えてくれた大会」。学連の委員も務め、この日は表彰式の準備などでも精力的に動いた。

卒業後は道内の一般企業に就職する。「働くようになっても甘えず、空手を続ける。それができてこそ全日本の入賞が見えてくる」。インカレでの実績を引っ提げ、社会人でも結果を求めていく。

＜女子重量級（55キロ以上）＞本田は執念で優勝をもぎ取った。延長でも決着がつかず、再延長も3―2で紙一重の勝負。「気持ちの差だったかな」と振り返った。2年だった23年に初優勝し、昨年は準優勝。この一年は下段蹴りと突きに磨きをかけてきた。「悔いが残らないように思い切りいこうと思った。有終の美を飾れてよかった」と笑顔がはじけた。

＜男子中量級（75キロ未満）＞スポニチ賞の中山は初のインカレを満喫した。竹内悠敦（流通経大1年）とのフレッシュな対戦となった決勝は0―0で延長に突入。「苦しい戦いだったが気持ちで頑張った」と効果的に突きを当てて3―0で制した。高校時代から一般の部に出場し、23年はJKJOの大会で優勝。「年の近い選手と戦えて、いい経験になった」と貴重な機会で躍動した。

○…入賞者数を競う団体戦は金沢大が2連覇を遂げた。3部女子軽量級で優勝するなど8人が入賞。2位の北海学園大を5ポイント差で退けた。堀田昊奨主将（2年）は「厳しい練習でつらい思いをしたが、限界突破できた」と胸を張った。