小倉競輪場で開催中のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）は5日目を終えた。きょう24日の最終日は、12Rに決勝戦が行われる。

王者古性が中心だ。3、4走目とさすがのさばきで好位から捲って1着。苦手にしている競輪祭でも動きは上々だ。ここも車番と持ち前のさばきで好位置を確保。鋭く捲って競輪祭初Vでグランプリスラムに王手をかける。山田久が続く。一発あるなら吉田。準決は落車を避けながらも3着。出来は日に日に上昇しており、タイミングを逃さず仕掛ければVも。GP出場が懸かる松井、松本も怖い。

＜1＞古性優作 日に日に乗り方を変えているけど、準決勝が一番マシでした。優勝してグランプリに行きたい。自力自在。

＜2＞荒井崇博 外か内かコースに行くだけでした。勝負はここからです。何度かある（松本）貴治の後ろで。

＜3＞松井宏佑 郡司さんに何があっても離れない気持ちだった。（渡部）幸訓さんが後ろについてくれるので前で自力で頑張ります。郡司さんと仲間のためにも優勝を目指したい。

＜4＞山田久徳 古性は絶対にいいところで仕掛けてくれる。競輪祭の相性はいい。決勝もしっかり古性の後ろについていくだけ。

＜5＞吉田拓矢 良くて4着かなと思った。一戦一戦一生懸命走るだけ。昔よりコンディション調整がうまくなったと思う。自力。

＜6＞阿部拓真 郡司と（松井）宏佑の自力ある2人についていけば、おもしろいという考えだった。ツキがある。同期で初連係の吉田へ。しっかり食らいつきたい。

＜7＞山田英明 （北津留）翼が最後は完全に止まっていたので行かせてもらった。せっかくなので優勝を狙いたい。単騎で。

＜8＞渡部幸訓 力みが取れて自転車がよく出ている。（阿部）拓真君と話して松井君の番手。松井君には過去にお世話になっている。

＜9＞松本貴治 犬伏の頑張りのおかげ。集中して走れているのが一番です。変わらず一走一走気合入れて頑張る。自力。