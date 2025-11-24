◇第19回東北小学生ゴルフ大会（2025年11月23日 仙台市 泉国際ゴルフ倶楽部＝5436ヤード、パー72）

男子は豊嶋時正（宮城・ホライゾン学園5年）が3オーバーの75で優勝した。女子は加藤咲姫（秋田・秋田大付6年）が2オーバーの74で2連覇を達成した。男女ともに上位3位タイまでが、来年3月26、27日に開催される全国大会（栃木・烏山城CC）への出場権を獲得した。

＜男子＞安定したプレーで豊嶋が昨年2位の悔しさを晴らし、東北王者に輝いた。大会前の個人練習では17番で池に2度入れるミスがあったが「安全性を高めた」と9Iから1番手下げたクラブ選択が奏功した。「去年2位だったのでうれしいです」と笑顔。3歳半からクラブを握り、松山英樹に憧れるという。全国大会に向けては「去年は2日目の最終ホールでダブルパー。その反省を生かし、上位を目指したい」と意気込んだ。

＜女子＞加藤が大会2連覇を果たした。「グリーンが難しいので、パター練習を頑張りました」と小3からこの大会に出場している経験を生かし、前半は2バーディー、ボギーなしの34。後半は40と落としたものの、「2大会連続で優勝できてうれしい」と笑みを見せた。昨年の全国大会は強風に苦しめられたため「風に強い球を打てるように」と課題に取り組む。「今年は入賞していい思い出にしたい」と意気込んだ。