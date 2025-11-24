９人組ガールズグループのＮｉｚｉＵが２３日、東京・日本武道館で初のホールツアー「ＮｉｚｉＵ Ｌｉｖｅ ｗｉｔｈ Ｕ ２０２５ “ＮＥＷ ＥＭＯＴＩＯＮ ： Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ”」のファイナル公演を行い、ツアーを完走した。２１都市２３会場３２公演を巡るグループ史上最多公演数のツアー。約８万人を動員し、大成功を収めた。

９人は白色の透明感あふれる衣装で登場。冒頭のミディアムバラード「Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ」で神秘的な世界観に引き込んだ。１９日に発売した３枚目のアルバム「Ｎｅｗ Ｅｍｏｔｉｏｎ」のタイトルトラック「♡Ｅｍｏｔｉｏｎ」ではキュートに魅了した。

リーダーのＭＡＫＯ（２４）は「ホールツアーは私たちにとっても大きな一歩。３２公演全部紙に書いて、終わった後にチェックをしていたのが今日で終わると思うと悲しい」と涙。「これからもＷｉｔｈＵ（ファンの呼称）を幸せにしたい」と誓った。

公演の最後には、既に開催が決定していた２０２６年のアリーナツアーの詳細も発表。２月〜３月に５都市を巡ることになった。