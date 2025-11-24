Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚが２３日、東京・文京区のＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬで「Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２５ ＣＲＡＺＹ ＲＯＭＡＮＴＩＣ！」を開催した。ステージでは「リバイバル」と「一体感」をテーマに、受け継いできた事務所のイズムなども表現。デビューから１３年の進化とともに、原点回帰のパフォーマンスを見せた。

受け継いできた伝統とパフォーマンスを、コンサートタイトル通りに「ＣＲＡＺＹ」に、「ＲＯＭＡＮＴＩＣ！」に届けた。ハイレベルなアクロバットも披露した塚田僚一（３８）は「みんな最高だったよ！」と最後まで盛りあがる会場に感謝した。

今回はデビュー１３年のキャリアで「リバイバル」が一つのテーマ。冒頭の「Ｇｏ ＣｒａＺｙ」は平成感のあるギラギラしたサウンドで表現。２曲目の「ＮＯ ＭＯＲＥ ＹＯＵ」は事務所のイズムを受け継ぐ王道Ｊ−ＰＯＰで、振り付けも数々の先輩グループから受け継いだ要素が詰め込まれ“時代を超え”Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚが令和に復活させた。

客席との交流も大切にした。メンバーは１階はもちろん、何度も上段の席にまで足を運び、ファンとハイタッチ。ＭＣでは「五関様〜」と叫ぶ５歳の少女ともメンバーが直接やりとり。五関晃一（４０）は「ずっと会話していたい」と笑顔を見せ、戸塚祥太（３９）は「自分たちがクレイジーになることによって、お客さんもより解放してもらえたらいいなと思う。Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚのライブは一番お客さんが演者になれる。お互いで作り合っている」と強調した。

４人となった新体制初の自己紹介曲「Ａ．Ｂ．Ｃｒａ−Ｚｙ」では怒濤（どとう）のコール＆レスポンスが起こり、五関も「生身のパフォーマンスで勢いと一体感を出したかった。見どころはＡ．Ｂ．Ｃ−Ｚ。原点回帰です」と説明。派手な装置などの演出はなくても４人がその身で熱狂させ続けた。

ＭＣでは１２月１０日にカップリング５５曲を収録した配信アルバム「ＢＥＳＴ ＯＦ Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ−ＣＯＵＰＬＩＮＧ ＢＥＳＴ−」のリリースと、来年１月に地上波のＴＢＳ系で１時間の特番の決定をサプライズ発表。この日、一番の大歓声に橋本良亮（３２）は「デビュー発表くらいの声援」と驚き。五関は「年明け早々何かをお届けできるのはうれしい」と喜びを分かち合った。

◇五関晃一（ごせき・こういち）１９８５年６月１７日生まれ。東京都出身。Ａ型。メンバーカラーは「青」。「今回は攻め、勢いを意識した。（楽曲は）お客さんに歌ってもらう場所を新たに作る挑戦をした」

◇橋本良亮（はしもと・りょうすけ）１９９３年７月１５日生まれ。千葉県出身。Ｂ型。メンバーカラーは「赤」。「お客さんが僕の方を見てときめいている顔をする。それにときめくんですよ。（ライブは）デートの場所でもありますね」

◇戸塚祥太（とつか・しょうた）１９８６年１１月１３日生まれ。東京都出身。Ｂ型。メンバーカラーは「ピンク」。「（ファンは）共演者の皆さま。共演者は僕にとってお客様でもある。覚悟しとけよ」

◇塚田僚一（つかだ・りょういち）１９８６年１２月１０日生まれ。神奈川県出身。Ｏ型。メンバーカラーは「黄色」。「犬を散歩していたら『塚ちゃん』って（偶然通りかかった）木村拓哉さんに呼ばれた。あたふたして無視しちゃいました」