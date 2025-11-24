A.B.C-Z、重大発表3連発で「デビュー発表くらい声援があった」ファンを熱狂とトキメキの渦に【ライブレポート／A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!】
【モデルプレス＝2025/11/24】A.B.C-Zが11月23日、東京・Kanadevia Hallにて9枚目のアルバム「CRAZY ROMANTIC!」を引っ提げたコンサートツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」を開催。ここでは昼公演の様子をレポートする。【ライブレポート※一部ネタバレあり】
【写真】A.B.C-Z橋本良亮、至近距離でファンサ
前回のツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R」では、新体制のA.B.C-Zを届けるコンサートとなったが、今回はデビューして13年、キャリアを重ねながら落ち着いたコンサートを届けるではなく、自分たちが受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC！（トキメキ）に昇華させた“熱量のステージ”。11月3日の熊本城ホール メインホールを皮切りに、大阪、東京、愛知を巡る全12公演となっている。
会場が“A.B.C-Zコール”に包まれる中、幕が上がると、煌びやかな衣装をまとった4人が登場。橋本良亮が「みんな楽しめよ〜！クレイジーになれよ〜！！！」と叫ぶと、客席からは割れんばかりの歓声が飛んだ。
新アルバム「CRAZY ROMANTIC!」は、様々な時代の音楽やカルチャーをリバイバルし、ミクスチャーした意欲作。ライブでもその“時代のミックス感”が色濃く表れており、オープニング「Go CraZy」は平成感のあるギラギラしたEDM、続く「NO MORE YOU」は事務所イズムが息づく王道J-POP、そして「Groove O'Clock」は90年代アシッドジャズと、リバイバルサウンドが矢継ぎ早に飛び出す構成だ。
今回はファンと共に歌う曲が多いのも特徴。約10年ぶり、新体制初となる自己紹介曲「A.B.Cra-Zy」では、怒涛のコール＆レスポンスが巻き起こる。「ゴッチ」（五関晃一）、「とっつー」（戸塚祥太）、「はっしー」（橋本良亮）、「塚ちゃん」（塚田僚一）と愛称を叫ぶ声で会場が震え、続く挨拶パートでも個性が全開に。「どうもはっしーです！みんな声出せますか〜！？ワンワン！ニャンニャン！キュンキュン！ハート！みんなで…せーの、ハート！」「どうも塚ちゃんで〜す！今日土曜日だね！多分みんないろんなところから来てくれてると思う！（橋本から「今日は日曜日です！」とツッコミ）…まぁそんなことはどうでもいいんだよ！（笑）こうしてみんなと同じ場所に集まれるって最高だよね！」「こんにちは、戸塚祥太です！皆さんクレイジーしてますか？ロマンティックしてますか？僕が“せーの”と言ったら“すっごく大好き！”と言ってください。（時間切れでコール入れられず）…では五関さん！」「五関晃一で〜す！今の言いたかったな（笑）。五関の五、五関の関、五関晃一の晃、五関晃一の一と書いて、五関晃一です！」と、終始笑いの連続。
お立ち台や通路を使った演出、バルコニー登場など、距離の近さもA.B.C-Zならでは。「Perfect Sky」ではサビのほとんどが「Wow」で構成され、観客と歌うことで完成する仕掛けに。代表曲「頑張れ、友よ！」も会場全体での合唱演出が加わり、“一体感のA.B.C-Z”を象徴する時間となった。
「終電を超えて〜Christmas Night」明けのMCでは、ステージを埋め尽くした大量の“雪”の演出が話題に。五関が「今日、雪多くなかった！？（笑）」と驚くと、戸塚は「スタッフさんも、だいぶクレイジーになってくれています。ありがとうございます」とスタッフの遊び心に感謝。橋本も「千秋楽は滝沢歌舞伎並みに、ぶわっと来ると思います！」と豪快な演出のさらなる進化を予想し、笑いを誘った。
その後、「本当に特別なことがあります」として、3つの重大発表を告知。巨大スクリーンにスペシャル映像が映し出されると、会場は一気にボルテージアップ。橋本が「デビュー発表くらい声援があった（笑）」と語るほどの熱気で包まれた。以下、その“重大発表3連発”を紹介する。
＜1. 全55曲を収録！カップリングベスト配信決定＞
シングルCDのカップリング曲全55曲を収録した配信アルバム「BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-」が、12月10日にリリース決定。ツアー最終日の翌日、日付が変わってすぐの配信となることから、「覚えやすいでしょ、12月10日！」とメンバーも笑顔でアピールした。
＜2. コンサートツアーがCSチャンネルで放送決定＞
今回のツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」がCSのTBSチャンネルで1月31日に放送されることが決定。A.B.C-Zのデビュー記念日（2月1日）の前日というタイミングに、ファンからは「ツアーロスが軽減される！」と喜びの声が上がった。
＜3. A.B.C-Z 1時間特番の放送決定＞
さらに、TBS地上波にてA.B.C-Zの1時間特番が1月に放送されることも発表。メンバーは今回のツアーの裏側や関連インタビューが収録される可能性に触れ、「これを見てから1月31日のライブ放送を見てもいいよね」と、ツアーと放送を“二度楽しむ”提案をした。
グループ新体制での単独コンサートは今回が2度目。この1年間でさまざまなフェスに出演してきた経験が活き、華美なセットに頼らず“ステージの上だけで勝負する”A.B.C-Zらしい公演を展開。ダンスと歌でCRAZY（熱狂）とROMANTIC！（トキメキ）を真正面からぶつける姿に、観客も終始魅了されていた。
最後は橋本が「俺たちとみんなで〜！」とお決まりのフレーズを投げかけ、客席が「A.B.C-Z〜！」と元気いっぱいに応える中でフィナーレへ。さらに、戸塚がはけ際に突然「せーの！」と声を上げると、挨拶時に時間切れでできなかったコール＆レスポンス――「すっごく大好き〜！」をファンが一斉に返し、会場は温かな愛に満ちたまま幕を閉じた。（modelpress編集部）
いつも応援していただきありがとうございます。まだまだ4人で出来ることを見つけ出し、沢山の方にみていただけるように頑張ります！
本日はお忙しい中ありがとうございました。これからもA.B.C-Zをよろしくお願いいたします。
ご来場ありがとうございました。今回は攻め、勢いを意識して作りました。今後もよりA.B.C-Zを楽しんでいただけるよう頑張ります！！
お越しいただきありがとうございました。A.B.C-Zに携わっていただきありがとうございます。またいらしてくださいね！
【Not Sponsored 記事】
【写真】A.B.C-Z橋本良亮、至近距離でファンサ
◆A.B.C-Z、ファンを熱狂とトキメキの渦に
前回のツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R」では、新体制のA.B.C-Zを届けるコンサートとなったが、今回はデビューして13年、キャリアを重ねながら落ち着いたコンサートを届けるではなく、自分たちが受け継いできた伝統とパフォーマンスをCRAZY（熱狂）に、そしてROMANTIC！（トキメキ）に昇華させた“熱量のステージ”。11月3日の熊本城ホール メインホールを皮切りに、大阪、東京、愛知を巡る全12公演となっている。
新アルバム「CRAZY ROMANTIC!」は、様々な時代の音楽やカルチャーをリバイバルし、ミクスチャーした意欲作。ライブでもその“時代のミックス感”が色濃く表れており、オープニング「Go CraZy」は平成感のあるギラギラしたEDM、続く「NO MORE YOU」は事務所イズムが息づく王道J-POP、そして「Groove O'Clock」は90年代アシッドジャズと、リバイバルサウンドが矢継ぎ早に飛び出す構成だ。
今回はファンと共に歌う曲が多いのも特徴。約10年ぶり、新体制初となる自己紹介曲「A.B.Cra-Zy」では、怒涛のコール＆レスポンスが巻き起こる。「ゴッチ」（五関晃一）、「とっつー」（戸塚祥太）、「はっしー」（橋本良亮）、「塚ちゃん」（塚田僚一）と愛称を叫ぶ声で会場が震え、続く挨拶パートでも個性が全開に。「どうもはっしーです！みんな声出せますか〜！？ワンワン！ニャンニャン！キュンキュン！ハート！みんなで…せーの、ハート！」「どうも塚ちゃんで〜す！今日土曜日だね！多分みんないろんなところから来てくれてると思う！（橋本から「今日は日曜日です！」とツッコミ）…まぁそんなことはどうでもいいんだよ！（笑）こうしてみんなと同じ場所に集まれるって最高だよね！」「こんにちは、戸塚祥太です！皆さんクレイジーしてますか？ロマンティックしてますか？僕が“せーの”と言ったら“すっごく大好き！”と言ってください。（時間切れでコール入れられず）…では五関さん！」「五関晃一で〜す！今の言いたかったな（笑）。五関の五、五関の関、五関晃一の晃、五関晃一の一と書いて、五関晃一です！」と、終始笑いの連続。
お立ち台や通路を使った演出、バルコニー登場など、距離の近さもA.B.C-Zならでは。「Perfect Sky」ではサビのほとんどが「Wow」で構成され、観客と歌うことで完成する仕掛けに。代表曲「頑張れ、友よ！」も会場全体での合唱演出が加わり、“一体感のA.B.C-Z”を象徴する時間となった。
◆A.B.C-Z、重大発表3連発「デビュー発表くらい声援」
「終電を超えて〜Christmas Night」明けのMCでは、ステージを埋め尽くした大量の“雪”の演出が話題に。五関が「今日、雪多くなかった！？（笑）」と驚くと、戸塚は「スタッフさんも、だいぶクレイジーになってくれています。ありがとうございます」とスタッフの遊び心に感謝。橋本も「千秋楽は滝沢歌舞伎並みに、ぶわっと来ると思います！」と豪快な演出のさらなる進化を予想し、笑いを誘った。
その後、「本当に特別なことがあります」として、3つの重大発表を告知。巨大スクリーンにスペシャル映像が映し出されると、会場は一気にボルテージアップ。橋本が「デビュー発表くらい声援があった（笑）」と語るほどの熱気で包まれた。以下、その“重大発表3連発”を紹介する。
＜1. 全55曲を収録！カップリングベスト配信決定＞
シングルCDのカップリング曲全55曲を収録した配信アルバム「BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-」が、12月10日にリリース決定。ツアー最終日の翌日、日付が変わってすぐの配信となることから、「覚えやすいでしょ、12月10日！」とメンバーも笑顔でアピールした。
＜2. コンサートツアーがCSチャンネルで放送決定＞
今回のツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」がCSのTBSチャンネルで1月31日に放送されることが決定。A.B.C-Zのデビュー記念日（2月1日）の前日というタイミングに、ファンからは「ツアーロスが軽減される！」と喜びの声が上がった。
＜3. A.B.C-Z 1時間特番の放送決定＞
さらに、TBS地上波にてA.B.C-Zの1時間特番が1月に放送されることも発表。メンバーは今回のツアーの裏側や関連インタビューが収録される可能性に触れ、「これを見てから1月31日のライブ放送を見てもいいよね」と、ツアーと放送を“二度楽しむ”提案をした。
グループ新体制での単独コンサートは今回が2度目。この1年間でさまざまなフェスに出演してきた経験が活き、華美なセットに頼らず“ステージの上だけで勝負する”A.B.C-Zらしい公演を展開。ダンスと歌でCRAZY（熱狂）とROMANTIC！（トキメキ）を真正面からぶつける姿に、観客も終始魅了されていた。
最後は橋本が「俺たちとみんなで〜！」とお決まりのフレーズを投げかけ、客席が「A.B.C-Z〜！」と元気いっぱいに応える中でフィナーレへ。さらに、戸塚がはけ際に突然「せーの！」と声を上げると、挨拶時に時間切れでできなかったコール＆レスポンス――「すっごく大好き〜！」をファンが一斉に返し、会場は温かな愛に満ちたまま幕を閉じた。（modelpress編集部）
◆橋本良亮コメント
いつも応援していただきありがとうございます。まだまだ4人で出来ることを見つけ出し、沢山の方にみていただけるように頑張ります！
◆戸塚祥太コメント
本日はお忙しい中ありがとうございました。これからもA.B.C-Zをよろしくお願いいたします。
◆五関晃一コメント
ご来場ありがとうございました。今回は攻め、勢いを意識して作りました。今後もよりA.B.C-Zを楽しんでいただけるよう頑張ります！！
◆塚田僚一コメント
お越しいただきありがとうございました。A.B.C-Zに携わっていただきありがとうございます。またいらしてくださいね！
【Not Sponsored 記事】