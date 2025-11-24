昨年のフジテレビ「FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭！」の企画「100キロサバイバルマラソン」で優勝を果たしたお笑いトリオ「モシモシ」いけ（33）が23日に放送された同局系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。優勝賞金1000万円の“使い道”を明かした。

「400メートルサバイバルレンチャン」のレースに登場したいけ。第4レース前に昨年の「27時間テレビ」で行われた「100キロサバイバルマラソン」で優勝した件に触れられ「1000万円は…当時僕がレギュラーで出ていた『深夜のハチミツ』という番組のメンバーに山分けという形になりまして」と明かした。

これにVTRを見守っていた千鳥、かまいたちの4人からは「えっ!?」と驚きの声があがった。さらに「一人につき50万円ずつ」と告白されると、濱家隆一は「なんで?わけわからんことしてるな…」とコメントするなど、4人は衝撃を受けた。

いけは10人以上いたメンバーに50万円ずつ配ったことにより「正直手元にはお金がない状態」とした。だが、「そんな危機的状況の僕に1000万円の賞金分の税金がつい最近請求がきまして…」とカバンから大量の納付書を取り出して見せた。

「だからこそ僕は今回100万円を獲らないといけない」と今回のレースに懸ける思いを明かすと、山内健司は「違う違う。戻してもらえ。全員から」とツッコミを入れていた。