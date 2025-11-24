永瀬廉（King & Prince）、原菜乃華出演の新CMを全国放送！ふたりへのインタビューが到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの永瀬廉と原菜乃華が共演する新CM『平成の「恋の結末」篇』が11月27日から全国放映される。

■今回のCMは「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンのためのもの

今回のCMはユニバーサル ミュージックが平成レトロをテーマに、音楽の力で全国に元気を届ける「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンのためのもの。

「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンでは永瀬廉、原菜乃華が選んだ楽曲のプレイリストや、ユニバーサル ミュージックのさまざまな冬曲を集めたプレイリストを各種音楽配信サービスで公開している。

■CM『平成の「恋の結末」篇』ストーリー

「音楽」が共通の趣味のふたり。それがふたりの恋のはじまりだった。平成の3年間と令和の冬。月日を重ねるたびに、ふたりのプレイリストが変わっていく。

第1弾の本CMは、時は平成。冷たい空気が沁みる駅のホーム。彼はまだ今を楽しみたい。彼女は夢を追って留学を決意。ホームを隔てて立つ2人のあいだに、行き先の違う電車が通り過ぎる。届かない言葉、「ありがと」にこめた感謝と決別。光は青く褪せ、恋は現実の重さを知る。青春が静かに終わる瞬間を描く。

■永瀬廉、原菜乃華 インタビュー

https://sp.universal-music.co.jp/winter-songs/2025/

