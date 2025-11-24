4人組男性アイドルグループA.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。

10月29日発売の9枚目となる最新アルバム「RAZY ROMANTIC!」を引っさげての全国ツアーは、3日の熊本公演を皮切りに、4都市12公演をかけ抜ける。

同アルバムのコンセプト「ファンにCRAZY（熱狂）とROMANTIC（ときめき）を届ける」をそのままツアーに反映。熊本、大阪を終えた塚田僚一（38）は「メチャクチャいい仕上がり。ファンとの一体感、盛り上がりを感じています」と手応えを明かした。

戸塚祥太（39）が「お客さんがお客さんでいるだけでなく演者になって、僕たちを楽しませてくれる。お互いで作っているライブ」とすれば、橋本良亮（32）は「僕たちは恥ずかしがり屋なので、にゃんにゃんわんわんとか言わない。でも、今回はメンバーも殻をやぶっている」と相乗効果も生まれている。

五関晃一（40）は「今回は生身のパフォーマンスで勢いと一体感を出していこうというコンセプトがあるので、見どころはA.B.C−Zです」と胸を張った。

その言葉通りのライブとなった。開演前からA.B.C−Zコールと拍手が沸き起こった。会場が暗転し、ステージ後方のモニターに映像が流された。レーザービーム演出の後、ステージ上での火花演出の中メンバーが登場。「Hey! Hey!楽しめよ！ 『CRAZY』になれよ！」と叫んで開幕。オープニング曲「Go CraZy」から「No More You」へと続けた。橋本考案のグッズ、ガラケー形ペンライトでファンとの一体化あり、大合唱あり。文字通り、ファンと共に作るライブを具現化した。客席もまわり、感謝を示した。

「鈍学塁功・DONGAKU−RUIKO」で塚田は、自身の身長ほどある高さの台からバク宙を披露。その後もステージでバク宙。アクロバット担当をしっかり務めた。実はこのバク宙、もともと予定になかったという。だが、「熊本でテンションが上がってやったら、いいんじゃないとなって、正式にOKが出た」という。

激しいダンスナンバーを主体に、全28曲をファンと共有。橋本による生声での「俺たちみんなで」に、ファンは「A.B.C−Z!」と絶叫。最後は戸塚の「せ〜の」の合図に、ファンが「すっごく大好き！」のコールで会場が一体に。A.B.C−Zとファンの“信頼の絆”を感じさせて幕を閉じた。【川田和博】