加藤清史郎（24）と渡邉蒼（21）が23日、東京建物Brillia HALLで、ダブルキャストで主演を務める「デスノート THE MUSICAL」（24〜12月14日、同所ほか）の囲み会見とゲネプロに臨んだ。

映画、ドラマ、アニメ化もされた人気漫画が原作。15年に日本で初演されたミュージカル版は韓国でロングラン、英ロンドンではコンサートバージョンが上演されるなど、海外でも高い評価を受けてきた。

初演から10年の記念公演で、ともに主人公の夜神月を演じる。開幕を翌日に控え、加藤は「稽古が始まってから2カ月くらい。月としてデスノートの世界で生きるのはすごく覚悟のいることだなと実感しています。楽しみです。ちゃんと楽しみが勝ってくれた」と心待ちにした。

月は犯罪者を裁ききれない法律に限界を感じているという役どころ。稽古では、実際の社会問題についても話し合って理解を深めてきた。渡邉は「ミュージカルという枠を超えて、社会的にも影響を与えられる作品。作品の強さに負けない強い心を持って臨めたら」と意気込んだ。

劇場では、L役の三浦宏規（26）と3人で同じ楽屋だという。いずれも初共演。三浦は「クリスマスツリーを頼みました。楽屋用に、150センチの。みんなで1個ずつオーナメントを買って。作品が重いテーマではあるんで、裏ではオーナメントを一緒に飾ってね。いいクリスマスを迎えられたら」と明かし、加藤も「仲は良いです」と笑った。

三浦が渡邉について「私服も月みたい。いよいよ今日はダブルのジャケット着てきたもんね。本物だ」と話せば、渡邉も「宏規くんもLの身体的なくせが出ちゃってる」と応戦。三浦は、Lの極端に猫背には「慣れました」と話したが、はだし生活に順応するのがきついそう。「夏だったらよかった。末端冷え性なんですよ、僕。今日くらいはスリッパ履きたかったけど、これがLの正装なんで」と笑わせた。

加藤は「人間というものを感じてくれたらすごくうれしい。デスノートを見終わった後、この世界に生きていく自分というところに持って帰っていただけたら、それ以上のことはない。夜神月として、デスノートの世界で泥くさく生き抜けたらなと思いますので、楽しんでいただけますように」と締めた。

東京公演後は大阪、愛知、福岡、岡山でも上演する。また今作では、初演オリジナルキャストの浦井健治（44）と濱田めぐみ（53）がそれぞれ死神リューク、レム役で“復帰”する。