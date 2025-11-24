A.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。

10月29日発売の9枚目となる最新アルバム「RAZY ROMANTIC!」を引っさげての全国ツアーで、3日の熊本公演をはじめとした4都市計12公演を開催する。

ライブ中、五関晃一（40）の人気ぶりが明らかになる一幕があった。五関は「今回のツアーで客席に下りて。男性の方やお子さんがすごく増えた」と話した。最前列で、夫婦で観覧していた男性に誰のファンかを問うと、五関ファンだった。「ちなみに奥さまは」と確認すると、“箱推し”という。「奥さんが箱推しで、旦那さんが僕推し。珍しいですね」と言うと、会場は爆笑に包まれた。

「お子さんはいらっしゃいますか？」の呼びかけに、2階席で観覧の女児が応えた。「誰のファン」と聞かれると「五関様！」と返答。年齢を確認すると5歳という。五関は「五関の五ね」とつぶやき、ヤバい！ ずっと会話していたい」と目尻を下げた。「飽きられないように頑張らないと」と自らを律すると、5歳女児から「頑張れ〜！」とエールが送られるほっこりシーンもあった。

また、この日はKEY TO LIT中村嶺亜（16）とジュニア佐野斗真（13）が客席で観覧していた。ビジョンに映し出されると、手にしていたペンライトの色は橋本良亮（32）のメンバーカラーの赤と、戸塚祥太（39）のメンバーカラーのピンク。五関から「ペンライトが赤とピンクなのはなぜ？」と聞かれ、2人は苦笑い。塚田僚一（38）は「好きなように、自由に楽しんで」と話すと、五関も「最後まで楽しんでいってね」とほほ笑みながら声をかけた。