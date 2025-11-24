リーグ・アン 25/26の第13節 ナントとロリアンの試合が、11月24日01:15にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはユセフ・エルアラビ（FW）、マティス・アブリン（FW）、メイケル・ラード（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはサンブ・スマノ（FW）、カリム・デルマネ（MF）、アイェグン・トシン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。ナントの選手によるオウンゴールによりロリアンが先制。

ここで前半が終了。0-1とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ロリアンは同時に2人を交代。カリム・デルマネ（MF）、アイェグン・トシン（FW）に代わりパブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）がピッチに入る。

59分、ナントは同時に2人を交代。ユセフ・エルアラビ（FW）、クォン・ヒョクキュ（MF）に代わりムスタファ・モハメド（FW）、ヨハン・レペナン（MF）がピッチに入る。

62分、ナントが選手交代を行う。メイケル・ラード（FW）に代わりバヘレバ・ギラッシー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

71分、ロリアンが選手交代を行う。サンブ・スマノ（FW）からモハメド・バンバ（FW）に交代した。

81分、ナントが選手交代を行う。デマイン・アスマニ（MF）からアマディ・カマラ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分ナントが同点に追いつく。チドジー・アワジーム（DF）のアシストからがヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もロリアンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ナントは45+6分にアントニー・ロペス（GK）に、またロリアンは76分にダーリン・ヨンワ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 03:20:42 更新