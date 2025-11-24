リーグ・アン 25/26の第13節 ブレストとメッスの試合が、11月24日01:15にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはシェイク・サバリ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ブレストのブレンダン・シャルドネ（DF）のアシストからパテ・ムボウプ（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

しかし、6分メッスが同点に追いつく。テリー・イェグベ（DF）のアシストからギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分ブレストが逆転。ルドビク・アジョルケ（FW）のアシストからカモリ・ドゥンビア（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

66分、ブレストが選手交代を行う。カモリ・ドゥンビア（MF）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

67分、メッスは同時に3人を交代。コフィ・クアオ（DF）、ジェシー・デマンゲ（MF）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）に代わりフォデ・バロトゥーレ（DF）、ブバカル・トラオレ（MF）、モルガン・ボケレ（FW）がピッチに入る。

78分、ブレストは同時に2人を交代。ウーゴ・マネッティ（MF）、パテ・ムボウプ（FW）に代わりリュカ・トゥザール（MF）、ママ・バルデ（FW）がピッチに入る。

79分、メッスが選手交代を行う。ヨエル・アソロ（MF）からイボウ・サネ（DF）に交代した。

その直後の79分メッスのブレストの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

だが、90+10分ブレストが逆転。ロマン・デルカスティーヨ（MF）がPKを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。ブレストが3-2で勝利した。

なお、ブレストは56分にカモリ・ドゥンビア（MF）、87分にスマイラ・クリバリ（DF）に、またメッスは83分にフォデ・バロトゥーレ（DF）、84分にシェイク・サバリ（FW）、90+8分にアルファ・トゥーレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 03:20:49 更新