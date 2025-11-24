エールディヴィジ 25/26の第13節 フローニンゲンとズウォレの試合が、11月24日00:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ズウォレのオリビエ・アールツセン（DF）のアシストからタイス・オースティング（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

しかし、37分フローニンゲンが同点に追いつく。スティジェ・レシンク（DF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分ズウォレが逆転。オリビエ・アールツセン（DF）のアシストからシェレル・フロラヌス（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

60分、ズウォレは同時に2人を交代。シェレル・フロラヌス（DF）、ヤミロ・モンテイロ（MF）に代わりトリスタン・ホーイヤ（DF）、ジコ・ブールメースター（MF）がピッチに入る。

63分、ズウォレが選手交代を行う。カイ・デローイ（FW）からディラン・ムバヨ（FW）に交代した。

65分、フローニンゲンが選手交代を行う。デイビッド・ファンデルベルフ（MF）からブリニョルフル・ウィルムソン（MF）に交代した。

72分にズウォレのアンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

76分、フローニンゲンは同時に2人を交代。マルビン・ペールスマン（DF）、ティカ・デヨング（MF）に代わりオスカル・ザワダ（FW）、マッツ・セーントイェンス（MF）がピッチに入る。

76+3分、フローニンゲンが選手交代を行う。ユネス・タハ（MF）からウーター・プリンス（DF）に交代した。

79+4分、ズウォレは同時に2人を交代。ディラン・ムバヨ（FW）、タイス・オースティング（MF）に代わりディラン・リュワルト（DF）、ニック・フィクトインハー（MF）がピッチに入る。

82分、フローニンゲンが選手交代を行う。ヨルフ・スフレーダース（MF）からタイホ・ラント（MF）に交代した。

後半終了間際の90分フローニンゲンのウーター・プリンス（DF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、フローニンゲンは77分にディエス・ヤンセ（DF）に、またズウォレは62分にショラ・ショレティレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-24 03:21:04 更新