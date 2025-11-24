労組・日本プロ野球選手会（会沢翼会長＝広島）の次期会長にソフトバンク近藤健介外野手（32）が最有力となっていることが23日、分かった。12月の選手会総会で役員改選が行われ、正式決定される。会沢会長は2021年12月に就任し、近藤は運営委員として支えてきた。侍ジャパン常連の日本球界を代表する打者で、12球団選手とつながりがあり、先輩、後輩関係なく好かれる人間力も魅力。11代目の選手会会長として、選手会を引っ張っていく。

8月9日の「野球の日」に生まれた近藤が、新たにプロ野球選手のリーダーとなる可能性が高まった。21年冬に就任した日本プロ野球選手会・会沢会長は4年間奔走中。運営委員で支える近藤は、その義理人情と統率力に心酔していた。2、3年前から直々に次期会長のオファーもあり、後継を引き受けたもよう。12月の選手会総会で正式決定となればパ・リーグ3人目で球団初。球界の難局と対峙（たいじ）していく。

日本ハム時代には21年から2年間、選手会長も務めた。22年のオフに国内FAでソフトバンクに移籍し、来季15年目。国内トップの打撃技術を誇り、23年は本塁打、打点の2冠、24年はリーグMVPに首位打者のタイトルに輝いた。中でも4度の最高出塁率には“仲間のため”との責任感が凝縮されている。

「フルカウントからが一番、集中できる。代表して試合に出る以上、簡単にアウトにはなれない。試合に出ていない人の分まで何としても塁に進まないと」と意地で次につなぐ。フォア・ザ・チームの精神が近藤の仕事の根底には常にある。

打撃理論を惜しみなく周囲に教える。コミュニケーション能力に秀でた人間力も最大の魅力だ。小学6年間、同学年の全クラスそれぞれに友達をつくった。名門・横浜では「こんちゃん」と先輩から“ちゃん付け”で呼ばれたのは近藤が初だったという逸話もある。プロ入り後も1学年下の後輩にあたる大谷（現ドジャース）にも慕われ、堂々とイジることのできる球界でも数少ない一人だ。侍ジャパンの主力としても12球団に仲間がいて慕われる兄貴分は、この役職は適任といえる。

選手会は国内FA権取得の短縮に絡む保留制度改革に取り組む。現状は出場選手登録が145日で1年とカウントされ、高卒選手が8年、それ以外は7年に達すれば国内FA資格を取得できる。選手会は短縮を要求してきたが大きな進展がなく、23年の定期大会で「ゼロベース」を合言葉に制度のつくり直しを求めることを決定。継続的にNPB12球団側と交渉を行い、会沢会長の「一致団結、一枚岩になっていくことが必要」との意志を近藤新会長が引き継ぐ。

◇近藤 健介（こんどう・けんすけ）1993年（平5）8月9日生まれ、千葉県出身の32歳。横浜では11年春夏連続甲子園に出場した。11年ドラフト4位で日本ハムに指名された。国内FAで22年のオフにソフトバンクへ移籍し、23年は本塁打、打点の2冠、24年は首位打者、MVPを獲得した。日本代表では19年プレミア12、20年東京五輪、23年WBCで優勝に貢献。1メートル73、85キロ。右投げ左打ち。

▽日本プロ野球選手会 日本のプロ野球12球団に所属する日本人選手全て（一部の外国人選手を含む）が会員となっている団体。主にプロ野球選手の地位向上を目的として設立され、1980年に社団法人として法人格を取得。85年に東京都地方労働委員会に労働組合としての認定を受けた。現在は、一般社団法人日本プロ野球選手会と労働組合日本プロ野球選手会の2つが併存。全国各地での野球教室や各種チャリティー活動など公益的な取り組みも行う。