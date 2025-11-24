「ニットのチクチク感苦手」な人へ！【ユニクロ】冬の1軍候補♡「ふんわりトップス」

冬コーデに欠かせないニット素材。でも、肌が敏感でチクチクするのが苦手という人も多いはず。そんな悩みを抱える人にぴったりなのが、【ユニクロ】の「スフレヤーン」素材を使用したニットアイテムです。「ふんわりとして、ソフトでしっとりとした肌ざわり」（公式ECサイトより）が魅力で、アイテム展開も豊富。ワードローブに加えれば、着心地のよさからデイリーに頼れる存在となりそうです。早速チェックして、冬コーデに取り入れてみて。

上品なシンプルさが映えるリブセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）

ふんわりとしたリブ編みが上品なセーター。程よく高さのあるモックネックは、顔まわりをすっきり見せながら上品さもプラス。ゆったりシルエットなので、ボトムスにインしても外しても自然に決まり、大人の余裕を感じさせる着こなしに。シンプルなデザインはジャケットやコートのインナーとしても合わせやすく、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

オンオフ頼れるミニマルなジップカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\3,990（税込）

ジップカーデは、羽織としてさらりと重ねられるほか、前を閉じればプルオーバー感覚でも楽しめるアイテム。やわらかさがありながらクリーンな雰囲気で、普段使いはもちろんオフィスコーデにも活躍する予感です。丈の長すぎないデザインで、きれいめのパンツやスカートどちらにも上品にマッチ。ネイビーやライトトーンのブルーなど、今季のトレンドカラーを取り入れたカラバリにも注目してみて。

ちょうどいいラフさが魅力の抜け感カーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）

ショート丈のカーデは、幅広いテイストのボトムスとバランスがとりやすく、普段使いにぴったり。クラシックな雰囲気を醸しつつも、リラックスシルエットで堅くなりすぎず、程よい抜け感のある着こなしに導いてくれます。ボタンを開けてラフに羽織ったり、肩掛けやウエストレイヤードにしたりと、気分に合わせてアレンジが楽しめそう。気負わず取り入れられる軽やかさも魅力のアイテムです。

重ねても単品でも決まるシンプルセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

シンプルなルックスのセーターは、ラグランスリーブとリブのデザインで、カジュアルながら大人っぽい空気感。ゆったりとしたリラックスシルエットが、自然と抜け感のあるスタイルに導いてくれます。シャツやロンTとのレイヤードはもちろん、一枚でさらりと着るだけでもサマ見えする仕上がりに。11色と豊富なカラバリなので、色違いで揃えてシーン別に着こなすのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S