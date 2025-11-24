【プレミアリーグ第12節】(Elland Road)

リーズ 1-2(前半1-0)アストン・ビラ

<得点者>

[リ]ルーカス・ヌメチャ(8分)

[ア]モーガン・ロジャーズ2(48分、75分)

<警告>

[リ]ジェイデン・ボーグル(41分)、田中碧(45分+3)、イーサン・アンパドゥ(63分)、パスカル・ストライク(74分)、ウィルフリード・ニョント(89分)

[ア]ジョン・マッギン(53分)

観衆:36,819人

田中碧が途中出場からボール回収で存在感もまさかの途中交代…リーズ指揮官は“インアウト”決断後に直接説明