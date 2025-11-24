プロ・リーグ 25/26の第15節 アントワープとデンデルの試合が、11月24日00:00にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、クリストファー・スコット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ブルーニー・シンバ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

デンデルは後半の頭から選手交代。ロマン・クベット（MF）からアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）に交代した。

50分に試合が動く。デンデルのブライアン・ゴンサルベス（DF）のアシストからダビド・トセフスキ（FW）がヘディングシュートを決めてデンデルが先制。

60分、アントワープが選手交代を行う。ローゼン・ボジノフ（DF）からギュラノ・ケルク（FW）に交代した。

66分、デンデルが選手交代を行う。ダビド・トセフスキ（FW）からラグナー・オラットマングーン（MF）に交代した。

68分、アントワープは同時に2人を交代。マウリシオ・ベニテス（MF）、クリストファー・スコット（MF）に代わりジェラール・ファンデプラス（MF）、ユセフ・アンダウイ（MF）がピッチに入る。

76分アントワープが同点に追いつく。ブバカル・クヤテ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

82分、アントワープが選手交代を行う。フレン・バイル（DF）からイサーク・ババディ（MF）に交代した。

後半終了間際の88分デンデルが逆転。マルソニ・サンブ（FW）のアシストからラグナー・オラットマングーン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もデンデルの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、デンデルが1-2で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2025-11-24 02:10:56 更新