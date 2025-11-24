ブンデスリーガ 25/26の第11節 ライプチヒとブレーメンの試合が、11月23日23:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、マルコ・グリュル（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分に試合が動く。ライプチヒのアサン・ウエドラオゴ（MF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

67分、ライプチヒが選手交代を行う。アントニオ・ヌサ（FW）からヨハン・バカヨコ（FW）に交代した。

68分、ライプチヒが選手交代を行う。コンラッド・ハーダー（FW）からザベル・シュラーガー（MF）に交代した。

73分、ブレーメンは同時に3人を交代。キャメロン・プエルタス（MF）、マルコ・グリュル（FW）、ケケ・トップ（FW）に代わりユスティン・エンジンマー（FW）、ビクター・ボニフェイス（FW）、サミュエル・ムバングラ（FW）がピッチに入る。

80分ライプチヒに貴重な追加点が入る。ザベル・シュラーガー（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが2-0で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2025-11-24 01:50:21 更新