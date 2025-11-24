【Licca closet series ホリデーシューズコレクション】 12月中旬 発売予定 価格：1回400円

バレエリボン（ブラック）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series ホリデーシューズコレクション」を12月中旬に発売する。価格は1回400円。

「Licca Closet series」の最新弾として、全て新規デザインのシューズが登場。パール塗装で仕上げられたリボンを使用した「バレエリボン」（ブラック/ホワイト）や「ロマンティックリボンブーツ」（ピンク/ブラック）、平成レトロを彷彿とさせるデザインの「ルーズニットブーツ」（ブラック/ベージュ）の全6種がラインナップし、全種に靴箱が付いている。

通常のリカちゃん（対象年齢3歳～）、大人向けのスタイリッシュリカ（対象年齢15歳～）、フォトジェニックリカ（対象年齢8歳～）いずれのボディでも着用できる。ただし、過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもある。

バレエリボン（ホワイト）

ロマンティックリボンブーツ（ピンク）

ロマンティックリボンブーツ（ブラック）

ルーズニットブーツ（ブラック）

ルーズニットブーツ（ベージュ）

(C)TOMY