ホリデーシーズンにぴったりなリカちゃん用デザインシューズのガチャが12月中旬発売「バレエリボン」「ロマンティックリボンブーツ」「ルーズニットブーツ」がラインナップ
【Licca closet series ホリデーシューズコレクション】 12月中旬 発売予定 価格：1回400円
バレエリボン（ブラック）
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Licca closet series ホリデーシューズコレクション」を12月中旬に発売する。価格は1回400円。
「Licca Closet series」の最新弾として、全て新規デザインのシューズが登場。パール塗装で仕上げられたリボンを使用した「バレエリボン」（ブラック/ホワイト）や「ロマンティックリボンブーツ」（ピンク/ブラック）、平成レトロを彷彿とさせるデザインの「ルーズニットブーツ」（ブラック/ベージュ）の全6種がラインナップし、全種に靴箱が付いている。
通常のリカちゃん（対象年齢3歳～）、大人向けのスタイリッシュリカ（対象年齢15歳～）、フォトジェニックリカ（対象年齢8歳～）いずれのボディでも着用できる。ただし、過去の年代のリカちゃんによっては着用できないものもある。
バレエリボン（ホワイト）
ロマンティックリボンブーツ（ピンク）
ロマンティックリボンブーツ（ブラック）
ルーズニットブーツ（ブラック）
ルーズニットブーツ（ベージュ）
(C)TOMY