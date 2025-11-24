フェイエノールトvsNEC 試合記録
【オランダ・エールディビジ第13節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 2-4(前半1-1)NEC
<得点者>
[フ]レオ・ザウアー(45分+4)、バート・ニーウコープ(56分)
[N]ブライアン・リンセン(37分)、ノエ・ルブレトン(69分)、塩貝健人2(84分、90分+1)
<警告>
[フ]アネル・アフメドジッチ(63分)
[N]アフメッジャン・カプラン(90分+4)
観衆:47,500人
└オランダ日本人対決は塩貝健人が2ゴール大爆発! 上田、渡辺、小川、佐野も出場…NECがフェイエノールトに逆転勝利
フェイエノールト 2-4(前半1-1)NEC
<得点者>
[フ]レオ・ザウアー(45分+4)、バート・ニーウコープ(56分)
[N]ブライアン・リンセン(37分)、ノエ・ルブレトン(69分)、塩貝健人2(84分、90分+1)
<警告>
[フ]アネル・アフメドジッチ(63分)
[N]アフメッジャン・カプラン(90分+4)
観衆:47,500人
└オランダ日本人対決は塩貝健人が2ゴール大爆発! 上田、渡辺、小川、佐野も出場…NECがフェイエノールトに逆転勝利