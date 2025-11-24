セリエA 25/26の第12節 クレモネーゼとローマの試合が、11月23日23:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはトマッソ・バルダンツィ（MF）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ローマのクアディオ・コネ（MF）のアシストからマティアス・スーレ（FW）がゴールを決めてローマが先制。

ここで前半が終了。0-1とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

ローマは後半の頭から選手交代。ジャン・ジオルコウスキ（DF）からニール・エルアイナウイ（MF）に交代した。

57分、クレモネーゼは同時に2人を交代。マルティン・パジェロ（MF）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）に代わりフランコ・バスケス（MF）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）がピッチに入る。なお、マルティン・パジェロ（MF）は負傷による交代とみられる。

60分、ローマは同時に2人を交代。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、トマッソ・バルダンツィ（MF）に代わりステファン・エルシャーラウィ（FW）、エバン・ファーガソン（FW）がピッチに入る。

64分ローマが追加点。ニール・エルアイナウイ（MF）のアシストからエバン・ファーガソン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに69分ローマが追加点。ステファン・エルシャーラウィ（FW）のアシストからウェスレイ・フランサ（DF）がゴールで0-3。3点差となる。

70分、クレモネーゼが選手交代を行う。ヤリ・バンデピュッテ（FW）からアルベルト・グラッシ（MF）に交代した。

80分、クレモネーゼは同時に2人を交代。フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、マッテオ・ビアンケッティ（DF）に代わりアントニオ・ サナブリア（FW）、フランチェスコ・フォリーノ（DF）がピッチに入る。

80分、ローマが選手交代を行う。ウェスレイ・フランサ（DF）からコスタス・ツィミカス（DF）に交代した。

85分、ローマが選手交代を行う。マティアス・スーレ（FW）からニッコロ・ピジリ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、クレモネーゼのフランコ・バスケス（MF）のアシストからフランチェスコ・フォリーノ（DF）がヘディングシュートを決めて1-3と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、ローマが1-3で勝利した。

なお、クレモネーゼは32分にマルティン・パジェロ（MF）、82分にウォーレン・ボンド（MF）に、またローマは45分にジャン・ジオルコウスキ（DF）、84分にニール・エルアイナウイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

