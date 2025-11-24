【今日の献立】2025年11月24日(月)「簡単で人気の雑炊 塩鮭と梅 ほっこり胃に優しい by金丸 利恵」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単で人気の雑炊 塩鮭と梅 ほっこり胃に優しい by金丸 利恵」 「きんぴらゴボウ」 「キノコの天ぷら」 の全3品。
体に優しい雑炊献立。定番のきんぴらに、キノコの天ぷらを組み合わせ、ボリューム感もありますよ。
体に優しい雑炊献立。定番のきんぴらに、キノコの天ぷらを組み合わせ、ボリューム感もありますよ。
【主食】簡単で人気の雑炊 塩鮭と梅 ほっこり胃に優しい by金丸 利恵
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：467Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）塩鮭 (切り身)2切れ
ご飯 (炊きたて)茶碗軽く2杯分
卵 1個
梅干し 1~2個
＜スープ＞
だし汁 600ml
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ1/2
ネギ (刻み)適量
【下準備】塩鮭はグリルで両面焼き色がつくまで焼く。皮と骨を取り除き、粗くほぐす。
©Eレシピ
ご飯はザルに上げ、水洗いしてザルに上げる。卵は割りほぐす。梅干しは種を取り、叩く。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料と梅干しを入れ、強めの中火にかけ、煮たったらご飯と塩鮭を加える。
©Eレシピ
2. 煮たつ直前に溶いた卵をまわし入れて火を止め、蓋をする。卵がふんわりしたら器に盛り分け、万能ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】きんぴらゴボウ
ゴボウの美味しさを一番引き出す、お惣菜の定番。常備菜にもおすすめです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ゴボウ 1/4本 ニンジン 1/4本 ゴマ油 小さじ2
＜調味料＞
みりん 小さじ2
きび砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ2
白ゴマ 大さじ1
【下準備】ゴボウはタワシできれいに水洗いし、せん切りにする。ニンジンは皮付きのまま、せん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、ゴボウとニンジンを広げ入れ、蓋をしてゴボウに火が通るまで蒸し焼きにする。
©Eレシピ
具材が柔らかくなるまで、蓋をして蒸し焼きにすることで甘さを引き出します。
2. (1)に＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、白ゴマを振り、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キノコの天ぷら
衣にベーキングパウダーを混ぜると、冷めてもカリカリに。抹茶塩で上品にいただきます。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：194Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）マイタケ 1/2パック シイタケ (生)4個
＜衣＞
小麦粉 1/2カップ
ベーキングパウダー 小さじ1
冷水 100ml
揚げ油 適量 ＜抹茶塩＞
抹茶 少々
塩 少々
【下準備】マイタケは4〜8つにさき、シイタケは石づきを切り落とす。どちらにも分量外の小麦粉を薄くからめる。揚げ油を170℃に予熱する。＜抹茶塩＞の材料を混ぜる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜衣＞の小麦粉とベーキングパウダーを菜ばしで混ぜ合わせる。冷水を少しずつ注ぎ、サックリ混ぜる。
©Eレシピ
2. マイタケとシイタケを(1)の＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れ、揚げ色が付くまで揚げて油をきる。器に盛り、＜抹茶塩＞を添える。
©Eレシピ