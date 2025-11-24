プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単で人気の雑炊 塩鮭と梅 ほっこり胃に優しい by金丸 利恵」 「きんぴらゴボウ」 「キノコの天ぷら」 の全3品。
体に優しい雑炊献立。定番のきんぴらに、キノコの天ぷらを組み合わせ、ボリューム感もありますよ。

【主食】簡単で人気の雑炊 塩鮭と梅 ほっこり胃に優しい by金丸 利恵


調理時間：30分
カロリー：467Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

塩鮭  (切り身)2切れ
ご飯  (炊きたて)茶碗軽く2杯分
卵  1個
梅干し  1~2個
＜スープ＞
  だし汁  600ml
  酒  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  塩  小さじ1/2
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

塩鮭はグリルで両面焼き色がつくまで焼く。皮と骨を取り除き、粗くほぐす。

ご飯はザルに上げ、水洗いしてザルに上げる。卵は割りほぐす。梅干しは種を取り、叩く。

【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料と梅干しを入れ、強めの中火にかけ、煮たったらご飯と塩鮭を加える。

2. 煮たつ直前に溶いた卵をまわし入れて火を止め、蓋をする。卵がふんわりしたら器に盛り分け、万能ネギを散らす。

【副菜】きんぴらゴボウ
ゴボウの美味しさを一番引き出す、お惣菜の定番。常備菜にもおすすめです。

調理時間：15分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ゴボウ  1/4本 ニンジン  1/4本 ゴマ油  小さじ2
＜調味料＞
  みりん  小さじ2
  きび砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ2
白ゴマ  大さじ1

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに水洗いし、せん切りにする。ニンジンは皮付きのまま、せん切りにする。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を入れて中火にかけ、ゴボウとニンジンを広げ入れ、蓋をしてゴボウに火が通るまで蒸し焼きにする。

具材が柔らかくなるまで、蓋をして蒸し焼きにすることで甘さを引き出します。
2. (1)に＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせ、白ゴマを振り、器に盛る。

【副菜】キノコの天ぷら
衣にベーキングパウダーを混ぜると、冷めてもカリカリに。抹茶塩で上品にいただきます。

調理時間：20分
カロリー：194Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

マイタケ  1/2パック シイタケ  (生)4個
＜衣＞
  小麦粉  1/2カップ
  ベーキングパウダー  小さじ1
  冷水  100ml
揚げ油  適量 ＜抹茶塩＞
  抹茶  少々
  塩  少々

【下準備】

マイタケは4〜8つにさき、シイタケは石づきを切り落とす。どちらにも分量外の小麦粉を薄くからめる。揚げ油を170℃に予熱する。＜抹茶塩＞の材料を混ぜる。

【作り方】

1. ボウルで＜衣＞の小麦粉とベーキングパウダーを菜ばしで混ぜ合わせる。冷水を少しずつ注ぎ、サックリ混ぜる。

2. マイタケとシイタケを(1)の＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れ、揚げ色が付くまで揚げて油をきる。器に盛り、＜抹茶塩＞を添える。

