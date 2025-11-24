冬は無地より断然こっち！【GU】大人に似合う♡「柄トップス」

ダークトーンに偏りがちな冬コーデは、無地のアイテムだとなんだか寂しい印象になることも。そんな時は、季節感のある「柄ものアイテム」取り入れて、コーデをブラッシュアップしてみて。大人に似合うアイテムをリサーチして気になったのは、【GU（ジーユー）】から登場している「柄トップス」。大人コーデになじむデザインで今から長く活躍する予感！ それぞれの魅力を活かしたコーディネートともにご紹介します。

細かいチェック柄でさりげなく表情をプラス

【GU】「コットンチェックシャツ」\1,290（税込・セール価格）

冬のベーシックな着こなしにさりげなくアクセントを添えるチェック柄シャツ。主張しすぎない小さめのチェック柄と落ち着いた色味の組み合わせで、大人の着こなしにも取り入れやすそうです。ややゆとりのあるシルエットで、ほどよくこなれた雰囲気を演出。気温に合わせて羽織りやニットトップスのインナーとして使えるから、今から春先まで長く活躍してくれそうな一枚です。

メンズライクな大人のカジュアルコーデ

オリーブカラーのチェックシャツに、黒のジョガーパンツとソックスブーツを合わせた、どこか余裕を感じさせるメンズライクな着こなし。ニット帽とバッグが全体のトーンをやわらげて、ほんのり抜け感をプラス。インナーにタートルネックを合わせたり、上からジャケットを重ねたりと、寒い季節に向けてアレンジも楽しめそう。

フェアアイル柄でほんのり季節感をまとって

【GU】「パフニットフェアアイルクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

存在感のあるフェアアイル柄が目を引くカーディガンは、冬のスタイリングにぬくもりを添えてくれそうな一枚。ローゲージ編みでざっくりとした風合いで、ゆったり着られそうです。羽織るだけで季節感が高まり、コーデの物足りなさを埋める主役アイテムとしても重宝する予感。

大人可愛いデートコーデに

フェアアイル柄のカーディガンを主役にした、大人可愛いコーデ。スタッフのManamiさんは「カーディガンの柄にある色のアイテムを使うだけでコーデがまとまっちゃいます」と、着こなしのポイントを紹介しています。柄物アイテムの合わせ方に悩んだときに、参考にしたいテクニックです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：A.satozaki