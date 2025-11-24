【UDF GREMLINS SERIES 2】 2026年7月 発売予定 価格：1,848円～

(A) GIZMO IN A BACKPACK/全高約72mm

メディコム・トイは、フィギュア「UDF GREMLINS SERIES 2」を2026年7月に発売する。価格は1,848円より。

本商品は、「ULTRA DETAIL FIGURE（UDF）GREMLINS SERIES」シリーズの第2弾。映画「グレムリン」シリーズに登場する、“光に当ててはいけない。水をかけたり、濡らしてはいけない。真夜中（12時過ぎ）に食べ物を与えてはいけない。”というルールを持つ生命体“モグワイ”の「ギズモ」と「ダフィー」が登場する。

また、ルールを破ったことでグレムリンになってしまったモグワイ「モホーク」が蜘蛛の遺伝子を取り込んだ姿「スパイダーモホーク」も立体化されている。

UDF GREMLINS SERIES 2

発売日：2026年7月発売予定

【参考小売価格】

(A)GIZMO IN A BACKPACK：1,848円

(B)GIZMO WITH POPCORN：1,848円

(C)GIZMO WITH ARROW：1,848円

(D)DAFFY：1,848円

(E)SPIDER MOHAWK：3,080円

原型製作：折田航 & PERFECT-STUDIO

(B) GIZMO WITH POPCORN/全高約64mm

(C) GIZMO WITH ARROW/全高約66mm

(D) DAFFY/全高約66mm

(E) SPIDER MOHAWK/全高約94mm

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。