直近5試合で3ゴール3アシストの大暴れ ランパード率いるコベントリーで坂元達裕が覚醒中
イングランドの2部に位置するチャンピオンシップの第16節コベントリー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝利した。
白星のコベントリーは勝ち点を積み上げ37ポイントに。2位ミドルズブラとの勝ち点差を「7」にまで広げており、00-01シーズン以来となるプレミアリーグ昇格を近づいた。
元チェルシーのフランク・ランパードが監督を務めており、今季が2季目。得点力のあるチームで、16試合を終えて43ゴール。ぶっちぎりでチャンピオンシップトップの得点数を記録している。
攻撃的なサイドアタッカーで、コベントリーでは右を任されている。ここまでの14試合では4ゴール3アシスト、特に第12節ワトフォード戦から第16節WBA戦までの活躍は凄まじく、この5試合で3ゴール3アシストを記録している。
直近のWBA戦では0-2のビハインドの場面から反撃の狼煙となるジョシュ・エクルズのゴールをアシストしている。
坂元は2人に対応されながらも右サイドから仕掛け、逆足の右でピンポイントクロスを供給し、エクルズの得点をお膳立てした。
攻撃的なコベントリーではここまでチーム最多となる5回のビッグチャンスを創出している坂元(データは『Sofa Score』より)。2部で首位を走るチームの主軸として活躍しており、プレミアへの昇格に期待したい。