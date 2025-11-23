イングランドの2部に位置するチャンピオンシップの第16節コベントリー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの一戦が行われ、3-2でホームチームが勝利した。



白星のコベントリーは勝ち点を積み上げ37ポイントに。2位ミドルズブラとの勝ち点差を「7」にまで広げており、00-01シーズン以来となるプレミアリーグ昇格を近づいた。



元チェルシーのフランク・ランパードが監督を務めており、今季が2季目。得点力のあるチームで、16試合を終えて43ゴール。ぶっちぎりでチャンピオンシップトップの得点数を記録している。





日本ではモンテディオ山形、セレッソ大阪でプレイし、その後はベルギーのオースデンテで欧州入り。2023年からコベントリーに在籍している坂元達裕は現在首位を走るチームの主力として活躍している。攻撃的なサイドアタッカーで、コベントリーでは右を任されている。ここまでの14試合では4ゴール3アシスト、特に第12節ワトフォード戦から第16節WBA戦までの活躍は凄まじく、この5試合で3ゴール3アシストを記録している。直近のWBA戦では0-2のビハインドの場面から反撃の狼煙となるジョシュ・エクルズのゴールをアシストしている。坂元は2人に対応されながらも右サイドから仕掛け、逆足の右でピンポイントクロスを供給し、エクルズの得点をお膳立てした。攻撃的なコベントリーではここまでチーム最多となる5回のビッグチャンスを創出している坂元(データは『Sofa Score』より)。2部で首位を走るチームの主軸として活躍しており、プレミアへの昇格に期待したい。