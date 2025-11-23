³«Ëë5Ï¢¾¡¢ª7»î¹ç¤Ç1¾¡6ÇÔ¡¡¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼ºÂ®¤Ç11°Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤¤¡×
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤Éº£µ¨¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò¥Û¡¼¥à¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¡£È¿·â¤Î¥´¡¼¥ë¤µ¤¨¤âÃ¥¤¨¤ºÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡Öº£¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ºÅÀ¸å¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡£Á´ÂÎÅª¤Ë½ÐÍè¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Öº£¡¢²æ¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤è¤ê¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦Êý¤¬¤Þ¤·¤À¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÑ¤¨Ç¦¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤è¤ê¡Ë
Á°Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ËÂ³¤2»î¹çÏ¢Â³¤Ç0-3¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï³«Ëë¤«¤é5Ï¢¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î7»î¹ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï1¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Î¤«¡£