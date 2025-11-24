◇オランダ1部 NECナイメヘン4―2フェイエノールト（2025年11月23日 オランダ・ロッテルダム）

NECナイメヘンのFW塩貝健人が敵地で行われたフェイエノールト戦で決勝点を挙げた。1―2の後半23分から出場すると、2―2の同39分に左クロスに頭を合わせる勝ち越し弾。アディショナルタイムにはMF佐野航大が競り合ってこぼれたボールを右足ダイレクトで蹴り込み、飛び出していた相手GKの頭を越える約40メートルのロングシュートを決めてダメを押した。

リーグ戦では前節9日のフローニンゲン戦に続く2戦連発弾。8月16日のヘラクレス戦以来となる今季2度目の1試合2得点で通算5得点と数字を伸ばした。試合には日本代表帰りの同僚FW小川航基、相手のFW上田綺世とDF渡辺剛が先発したが、20歳の塩貝が主役を奪った。

2連勝のチームは前節7位から4位に浮上。小川は後半14分に退き、佐野はフル出場した。フェイエノールトの上田と渡辺はいずれもフル出場したが、今季3敗目を喫し、首位PSVアイントホーフェンとの勝ち点差が6に開いた。