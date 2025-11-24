NEC塩貝健人が2戦連発となる2ゴール！ 日本人5選手出場の一戦はNECが逆転勝利、フェイエノールトはリーグ連敗に
エールディヴィジ第13節が23日に行われ、フェイエノールトとNECが対戦した。
現在2位につけるフェイエノールトは、日本代表DF渡辺剛と同代表FW上田綺世が先発出場。対するアウェイのNECは同MF佐野航大と同FW小川航基がスタメンに。FW塩貝健人はベンチから出番を待つことになった。
ともに日本代表選手が所属するチーム同士の対決となった一戦は、立ち上がりからNECがマンツーマンでハイプレスをかける展開に。フェイエノールトは24分、ルチアーノ・ヴァレンテが上田に鋭いパスを供給。フリーの上田は左足でシュートを放つがGKにセーブされる。
フェイエノールトはサイドから仕掛けチャンスを作り続けたが、最初にネットを揺らしたのはアウェイのNECだった。37分、ブライアン・リンセンが左からのクロスに合わせシュートを決め切った。
ビハインドを負ったフェイエノールトは前半終了間際に波状攻撃。セム・スタインのシュートを皮切りに、渡辺のヘディングシュートがバーに直撃するなど、ゴールに近づくと、スタインのクロスにレオ・ザウアーが頭で押し込み、前半のうちに同点に追いつく。
後半に入り56分、フェイエノールトが逆転に成功する。右サイドバックのバルト・ニューコープが攻め上がると、冷静にゴールに流し込んだ。リードを許したNECは68分に塩貝を投入。すると直後の69分にノエ・ルブレトンがヘディングシュートを沈め、試合を振り出しに戻す。
迎えた84分、塩貝が大仕事をやってのける。右サイドからのクロスに飛び込み、ヘディングシュート。このシュートにGKが反応することはできず、NECが一歩前に踊り出る。さらに塩貝は後半アディショナルタイム、フェイエノールトGKが前に飛び出していたのを見逃さずロングシュート放つ。これがネットに吸い込まれ、決定的なチーム4点目を記録。このまま試合は終了し、アウェイのNECが4−2で勝利を収めた。
フェイエノールトは、27日にUEFAヨーロッパリーグでセルティックと対戦した後、30日にテルスターとの一戦を控える。一方のNECは29日にスパルタと対戦する。
【スコア】
フェイエノールト 2−4 NEC
【得点者】
0−1 37分 ブライアン・リンセン（NEC）
1−1 45分＋4分 レオ・ザウアー（フェイエノールト）
2−1 56分 バルト・ニューコープ（フェイエノールト）
2−2 69分 バルト・ニューコープ（NEC）
3−2 84分 塩貝健人（NEC）
4−2 90分＋1分 塩貝健人（NEC）
現在2位につけるフェイエノールトは、日本代表DF渡辺剛と同代表FW上田綺世が先発出場。対するアウェイのNECは同MF佐野航大と同FW小川航基がスタメンに。FW塩貝健人はベンチから出番を待つことになった。
ともに日本代表選手が所属するチーム同士の対決となった一戦は、立ち上がりからNECがマンツーマンでハイプレスをかける展開に。フェイエノールトは24分、ルチアーノ・ヴァレンテが上田に鋭いパスを供給。フリーの上田は左足でシュートを放つがGKにセーブされる。
ビハインドを負ったフェイエノールトは前半終了間際に波状攻撃。セム・スタインのシュートを皮切りに、渡辺のヘディングシュートがバーに直撃するなど、ゴールに近づくと、スタインのクロスにレオ・ザウアーが頭で押し込み、前半のうちに同点に追いつく。
後半に入り56分、フェイエノールトが逆転に成功する。右サイドバックのバルト・ニューコープが攻め上がると、冷静にゴールに流し込んだ。リードを許したNECは68分に塩貝を投入。すると直後の69分にノエ・ルブレトンがヘディングシュートを沈め、試合を振り出しに戻す。
迎えた84分、塩貝が大仕事をやってのける。右サイドからのクロスに飛び込み、ヘディングシュート。このシュートにGKが反応することはできず、NECが一歩前に踊り出る。さらに塩貝は後半アディショナルタイム、フェイエノールトGKが前に飛び出していたのを見逃さずロングシュート放つ。これがネットに吸い込まれ、決定的なチーム4点目を記録。このまま試合は終了し、アウェイのNECが4−2で勝利を収めた。
フェイエノールトは、27日にUEFAヨーロッパリーグでセルティックと対戦した後、30日にテルスターとの一戦を控える。一方のNECは29日にスパルタと対戦する。
【スコア】
フェイエノールト 2−4 NEC
【得点者】
0−1 37分 ブライアン・リンセン（NEC）
1−1 45分＋4分 レオ・ザウアー（フェイエノールト）
2−1 56分 バルト・ニューコープ（フェイエノールト）
2−2 69分 バルト・ニューコープ（NEC）
3−2 84分 塩貝健人（NEC）
4−2 90分＋1分 塩貝健人（NEC）
【動画】塩貝の逆転弾！
バシャル・オナルのクロスに#塩貝健人 が頭で合わせ— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 23, 2025
NECナイメヘンが勝ち越し‼️
塩貝は2試合連続のゴールに⚽️⚽️
🏆エールディヴィジ 第13節 #フェイエノールト v #NECナイメヘン
📺https://t.co/vFkOaLZSK1 pic.twitter.com/29ktDgR3ZJ