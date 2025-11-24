NEC塩貝健人が2戦連発となる2ゴール！　日本人5選手出場の一戦はNECが逆転勝利、フェイエノールトはリーグ連敗に

　エールディヴィジ第13節が23日に行われ、フェイエノールトとNECが対戦した。　

　現在2位につけるフェイエノールトは、日本代表DF渡辺剛と同代表FW上田綺世が先発出場。対するアウェイのNECは同MF佐野航大と同FW小川航基がスタメンに。FW塩貝健人はベンチから出番を待つことになった。

　ともに日本代表選手が所属するチーム同士の対決となった一戦は、立ち上がりからNECがマンツーマンでハイプレスをかける展開に。フェイエノールトは24分、ルチアーノ・ヴァレンテが上田に鋭いパスを供給。フリーの上田は左足でシュートを放つがGKにセーブされる。

　フェイエノールトはサイドから仕掛けチャンスを作り続けたが、最初にネットを揺らしたのはアウェイのNECだった。37分、ブライアン・リンセンが左からのクロスに合わせシュートを決め切った。

　ビハインドを負ったフェイエノールトは前半終了間際に波状攻撃。セム・スタインのシュートを皮切りに、渡辺のヘディングシュートがバーに直撃するなど、ゴールに近づくと、スタインのクロスにレオ・ザウアーが頭で押し込み、前半のうちに同点に追いつく。

　後半に入り56分、フェイエノールトが逆転に成功する。右サイドバックのバルト・ニューコープが攻め上がると、冷静にゴールに流し込んだ。リードを許したNECは68分に塩貝を投入。すると直後の69分にノエ・ルブレトンがヘディングシュートを沈め、試合を振り出しに戻す。
　
　迎えた84分、塩貝が大仕事をやってのける。右サイドからのクロスに飛び込み、ヘディングシュート。このシュートにGKが反応することはできず、NECが一歩前に踊り出る。さらに塩貝は後半アディショナルタイム、フェイエノールトGKが前に飛び出していたのを見逃さずロングシュート放つ。これがネットに吸い込まれ、決定的なチーム4点目を記録。このまま試合は終了し、アウェイのNECが4−2で勝利を収めた。

　フェイエノールトは、27日にUEFAヨーロッパリーグでセルティックと対戦した後、30日にテルスターとの一戦を控える。一方のNECは29日にスパルタと対戦する。
　
【スコア】
フェイエノールト　2−4　NEC

【得点者】
0−1　37分　ブライアン・リンセン（NEC）
1−1　45分＋4分　レオ・ザウアー（フェイエノールト）
2−1　56分　バルト・ニューコープ（フェイエノールト）
2−2　69分　バルト・ニューコープ（NEC）
3−2　84分　塩貝健人（NEC）
4−2　90分＋1分　塩貝健人（NEC）


【動画】塩貝の逆転弾！