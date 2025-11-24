【BE@RBRICK fragment K24】 11月24日～2026年11月23日 受注生産 価格：15,000,000円

メディコム・トイと田中貴金属は、藤原ヒロシ氏によるデザインプロジェクト「fragment」がプロデュースする「BE@RBRICK」（ベアブリック）「BE@RBRICK fragment K24」の受注生産を11月24日から開始した。価格は1,500万円。MCT TOKYO、田中貴金属のECサイトと直営店にて2026年11月23日まで受注を受け付ける。

本製品は先進的なプロジェクトを展開する「fragment」のプロデュースによって2017年に生まれた「POLYGON BE@RBRICK」を純金（K24）で立体化したもの。「POLYGON BE@RBRICK」は従来のBE@RBRICKが曲線的な柔らかさを持つのに対し、多面体で研ぎ澄まされたエッジによって新たな表現をもたらしたという。

多面体ならではの複雑な光の反射を確認できる

田中貴金属の高い加工技術によって初期構想から3年を経て実現しており、9つのパーツ全ての仕上げを手作業で行なっている。1面ずつ鏡面仕上げを施し、純金ならではの重厚感と光沢、造形美が融合している。

専用の収納ケースは「fragment」のサンダーロゴに加え、BE@RBRICKと田中貴金属のロゴを配している。本体重量は250g。

本体

特別仕様ケース

ケースに収納した状態

ケース表面

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.