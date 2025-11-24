聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、テニス女子シングルスの準決勝が行われ、日本の菰方（こもかた）里菜（２３）（島津製作所）はフルセットの末、ドイツの選手に敗れた。

菰方は３位決定戦に回る。今年１月の全豪オープンで女子シングルスの２連覇を達成し、初出場のデフリンピックでも金メダルを目指した菰方。第１セットを５―７で落とすと、第２セットは身上とする粘り強いテニスで反撃し、このセットを６―３で奪い返した。相手は１月に全豪オープンで勝利しているが、「その時に比べてミスが少なかった」（菰方）。最終セットはタイブレイクまでもつれていたが、力尽きた。「全豪の時は結構、ポンポンポンと相手のペースが一定で私もやりやすかったが、今回はガラッと（戦術を）変えてきていた」と振り返り、「自分が研究されていると思った」という。

まだ、シングルスの３位決定戦や決勝まで進出しているダブルスでもチャンスは残っている。「メダルは欲しいので、疲労をなるべく早くとってしっかりと万全な状態にしないと」と菰方は前を向いた。