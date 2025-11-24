日本人５選手が出場した一戦はNECに軍配！ 上田＆渡辺が先発したフェイエノールトを４−２撃破！ 途中出場の塩貝健人が圧巻２発
現地11月23日に開催されたエールディビジ第13節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトと小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属する７位NECが前者のホームで対戦した。
この日本人対決でフェイエノールトは上田と渡辺が揃って先発、NECは小川と佐野がスタメン出場、塩貝がベンチスタートとなったなか、開始６分にホームチームが決定機を迎える。味方のパスに抜け出した上田がゴール前に折り返し、ハジ・ムサがシュートを放つも相手にブロックされる。
さらに24分にはビッグチャンス。ヴァレンテのラストパスを受けた上田がボックス内で完全にフリーになったが、左足のシュートはGKクレタスにキャッチされた。
その後は膠着状態が続いたなか、37分にNECが先制。佐野のボール奪取からパスが繋がると、左からのクロスを最後は元浦和レッズのリンセンが押し込んだ。
リードを許したフェイエノールトは、45＋４分に試合を振り出しに戻す。スタインの右からのクロスにサウアーが頭で合わせてネットを揺らした。このまま１−１で前半を終える。
迎えた後半、フェイエノールトは56分に逆転に成功する。右からのハジ・ムサのパスに反応したニーウコープがワンタッチで流し込んだ。
勝ち越しを許したアウェーチームは68分にリンセンに代えて塩貝を投入。するとその直後、ルブルトンのヘッド弾で同点に追いついた。
さらに84分には、左からのクロスに飛び込んだ塩貝がヘディングシュートを叩き込む。止まらない日本人FWは後半アディショナルタイムにも、見事なロングシュートでダメ押し弾を奪った。
このまま試合は４−２で終了し、NECが勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】塩貝健人が鮮烈２ゴール！ 豪快ヘッド＆技ありロングシュート
