¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¶¿å°¦³¤¤¬½àÍ¥²÷¾¡¤Ç£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø»Å¾å¤¬¤êËüÁ´
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£ÇIII¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£³Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ÎÀ¶¿å°¦³¤¡Ê£²£¶¡á»³¸ý¡Ë¤¬½àÍ¥£±£±£Ò¤â¥¤¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Þ£°£¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤ò·è¤á¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½àÍ¥¤ÏÁ´Â®¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¡¢¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âËüÁ´¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼«¤é¤ÎÇòÀ±¤Ç½Ë¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£