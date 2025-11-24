女王蜂、楽曲「01」「02」がTVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』主題歌に決定したことを発表した。

「01」は、TVアニメ『アンデッドアンラック』オープニングテーマとして注目を集めた楽曲で、TVシリーズに引き続きオープニングテーマとして起用されることとなった。「02」は、「01」のカップリング曲としてリリースされた作品となっており、TVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』エンディングテーマに決定した。

◾️女王蜂・アヴちゃん コメント

今回のスペシャル版では引き続き『01』だけでなくカップリング曲の『02』まで流れ絵が付くと聞いて驚いています！ 『02』、わたしの大好きなあの『02』です。曲を作品世界のなかでこうも丁重に扱って頂けることがとてもうれしいです。いまから観るのがたのしみ過ぎて！ とっても期待しています。みなさんも是非おたのしみになさっていてください。

© 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会

TVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』は、話題作を続々と手掛ける注目のアニメーター・朴性厚が監督・絵コンテ・演出を担当し、E&H productionがアニメーション制作を手掛けている。新たなクリエイター陣が加わり、壮大な世界観や迫力のアクションシーンを織り交ぜたてTVスペシャルに仕上がっている。12月25日24時10分〜にMBS / TBS系28局にて全国同時放送となる。

そんな女王蜂は、公式ファンクラブ“CLUB OF qb”会員限定で＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞を東京・大阪にて開催することが決定している。本公演は、「CLUB OF qb」公式サイトにて楽曲投票を行い、それをもとにセットリストを決定する予定だ。現在、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」にて、チケット2次受付を行っている。

◾️TVアニメ『アンデッドアンラック』作品概要 © 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会 https://youtu.be/dCmNVtLsYzA TVスペシャル ウィンター編

2025年12月25日（木）24:10〜 MBS/TBS系28 局にて全国同時放送開始 ▼TVスペシャル ウィンター編 2025年12月26日（金）1時10分より順次配信予定

アニメ放題、ABEMA、FOD（レンタル）、J:COM STREAM 、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV

TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、TVer、ニコニコ、NETFLIX、バンダイチャンネル

ビデオマーケット、Hulu、Pontaパス、Prime Video、Prime Video（レンタル）、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino（五十音順）

※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます ▼TVアニメシリーズ 各配信プラットフォームで好評配信中

アニメ放題、ABEMA、FOD、MBS動画イズム、クランクイン！ビデオ、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、スマートパスプレミアム、DMMTV、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、ｄアニメストア for Prime Video、ニコニコ、Netflix、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット（最終話配信開始タイミングより全話配信開始）、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）ふらっと動画、music.jp、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino（五十音順） ▼STAFF

原作：戸塚慶文「アンデッドアンラック」（集英社 ジャンプコミックス刊） 監督・絵コンテ・演出：朴性厚

脚本：硨島岳斗

キャラクターデザイン：守岡英行、石本峻一

UMAデザイン：三輪和宏 プロップデザイン：雪駄

美術監督：ルガル・ヤン 色彩設計：水野愛子

撮影監督：サイトウタカオ 3Dディレクター：菅友彦

編集：廣瀬清志 音楽：末廣健一郎 音響監督：明田川仁

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

開発協力：david production

アニメーション制作：E&H production ▼主題歌

オープニングテーマ：「01」／エンディングテーマ：「02」

女王蜂（Sony Music Labels） ▼CAST

アンディ：中村悠一

出雲風子：佳原萌枝

ジュイス：伊瀬茉莉也

ビリー：小山力也

アポカリプス：杉田智和

テラー：小野賢章

バランス：子安武人

ほか 公式サイト：undead-unluck.net

公式X：@undeadunluck_an

◾️シングル「01」 2023年11月15日（水）発売

※TVアニメ『アンデッドアンラック』オープニングテーマ

配信：https://QueenBee.lnk.to/01_Digital [CD]

初回生産限定盤(CD＋Blu-ray)：￥3,000（税込）AICL-4447〜4448

※7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様

購入：https://QueenBee.lnk.to/01_Limited ・収録内容

DISC-01(CD)

M-1.01

M-2.02

M-3.01 (off vocal ver.)

M-4.02 (off vocal ver.) DISC-02(Blu-ray)

全国ツアー「メフィスト召喚」

[2023.07.03 Live at Zepp Haneda(TOKYO)]

ファウスト

火然ぇるミ毎

KING BITCH

BL

夜啼鶯

犬姫

メフィスト

◾️＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞ ◆東京

日程：2026年2月19日（木）

会場：Zepp Haneda(TOKYO)

時間：開場18:00 / 開演19:00

料金：7500円（税込/1Fスタンディング/2F指定席/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ◆大阪 ※SOLD OUT

日程：2026年3月1日（日）

会場：大阪BIGCAT

時間：開場17:00 / 開演18:00

料金：7500円（税込/スタンディング/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) ▼チケット受付

〜2025年11月30日（日）23:59

https://clubofqb.com/s/fc08/ticket/list?ima=2056&ct=ticket

◾️＜女王蜂 単独公演「アヴちゃん聖誕祭2025〜GAL GAL GAL〜」＞ ※SOLD OUT

日程：2025年12月25日（木）

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

時間：18:00 / 19:00

料金：7,500円（税込/1Fスタンディング／２F指定席/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

発売日：11月29日（土）

問い合わせ先：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）